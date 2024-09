Twój własny protokół pielęgnacyjny

Precyzyjna odpowiedź na potrzeby skóry to warunek skutecznej pielęgnacji. A skóra sama zazwyczaj wysyła sygnały, które je komunikują. Jeśli jest szorstka i matowa, pojawia się uczucie napięcia i łuszczenia, a także jest skłonna do podrażnień, oznacza to, że potrzebuje nawilżenia. Czego nie widać? Uszkodzonej bariery skórnej, które zazwyczaj odpowiada za te nieprawidłowości.

Marka Sesderma – zgodnie z hasłem „Listening to your skin” – koncentruje się na tym, co chce nam skóra powiedzieć. Odczytanie jej „języka” jest pierwszym elementem dbałości o jej zdrowie i kondycję. Drugim – równie ważnym etapem - jest precyzyjny dobór składników aktywnych i forma ich podania, ponieważ ludzka skóra niczym zbroja broni organizm przed przenikaniem czynników zewnętrznych – także składników aktywnych, które mogłyby jej pomóc. Nanotechnologia umożliwia przetransportowanie ich do najgłębszych jej warstw, co wzmacnia ich efekt działania. Dzięki zastosowaniu nanosomów substancje aktywne mają też większą stabilność, przez co docierają do głębokich warstw skóry w niezmienionej formie. Z myślą o skórze suchej i wymagającej nawilżenia Sesderma wraz z ekspertami stworzyła protokół pielęgnacyjny na każdą porę dnia.

PORANNE ZANURZENIE

Staranne oczyszczenie skóry jest niezbędnym etapem otwierającym każdy rytuał pielęgnacyjny. Przy skórze suchej, eksperci Sesderma rekomendują OCEANSKIN Żel Oczyszczający. Formuła żelu zawiera: kolagen morski, algi morskie, elastynę, ceramidy, kawior liposmowany czy spirulinę liposomowaną, które pielęgnują skórę, poprawiają jej elastyczność i jędrność. Po naniesieniu na cerę staje się olejkiem o cudownie jedwabistej konsystencji. Dopiero po dodaniu wody dermokosmetyk zmienia się w pienistą emulsję, która z łatwością oczyszcza skórę twarzy. Tak przygotowana skóra gotowa jest na przyjęcie kolejnych składników aktywnych. OCEANSKIN serum nawilżające bazujące na kwawiorze liposomowanym, spirulinie liposomowanej, algach morskich, kolagenie morskim i kompleksie Hydrases, których zadaniem jest głębokie i długotrwałe nawilżenie przy jednoczesnym wzmocnieniu bariery skórnej, ukojeniu, rewitalizacji, poprawie elastyczności i przywrócenie blasku. Na serum aplikujemy krem HIDRALOE z 5% czystego aloesu, masłem shea, bisabolem i wyciągiem z wąkroty azjatyckiej, które oprócz właściwości nawilżających i regenerujących, pomagają łagodzić podrażnienia. Na koniec należy zadbać o fotoochronę. Sesderma REPASKIN to linia, w której zastosowano technologię Sun-Shield System. Chroni ona skórę przed promieniami UVA, UVB i podczerwonym oraz naprawia istniejące fotouszkodzenia skóry, nawet te na poziomie DNA. Co ważne, w gamie znajdziemy produkty o różnych konsystencjach i zapewniające różne efekty wykończenia, dlatego z pewnością wybierzemy produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb i preferencji.

W GŁĄB SKÓRY NOCĄ

Sen to czas regeneracji skóry. Po całym dniu należy dokładnie oczyścić ją z makijażu i zanieczyszczeń. Tutaj również sprawdzi się OCEANSKIN Żel Oczyszczający. Tak przygotowana gotowa jest na przyjęcie składników aktywne z HIDRADERM HYAL Serum liposomowe. Kosmetyk zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych, dzięki czemu działa we wszystkich warstwach skóry. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające. W połączeniu z retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające preparatu jest dodatkowo wzmocnione obecnością witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Protokół zamyka aplikacja kremu. W przypadku skóry suchej Sesderma rekomenduje wybór HIDRADERM HYAL Krem do twarzy lub OCEANSKIN Krem Odżywczy. HIDRADERM HYAL polecany szczególnie skórze suchej i wrażliwej. Skład kremu opiera się na kwasie hialuronowym o różnej masie cząsteczkowej – niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej, co sprawia, że krem działa we wszystkich warstwach skóry, zapewnia jej długotrwałe i optymalne nawilżenie oraz zapobiega odwodnieniu. Doskonale chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suche powietrze, mróz czy detergenty, oraz wewnętrznymi – starzeniem i atopią. Formuła kremu opiera się na nanotechnologii, która zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Krem OCEANSKIN zachwyca odżywczą konsystencję, która cudownie koi skórę i zapewnia długotrwałe nawilżenie. Podobnie jak pozostałe produkty z tej linii zawiera ekskluzywne składniki pochodzenia morskiego. W kremie wykorzystano nanotechnologię, maksymalizującą efektywność i przenikanie w głąb skóry.

i Autor: materiał prasowy SESDERMA

