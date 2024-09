Jak samemu obcinać włosy. Profesjonalni fryzjerzy pokażą Ci, jak to robić. Obcinanie włosów w domu

Obcinanie włosów w domu - bez tego to się nie uda

Podstawową narzędziem do pracy przy obcinaniu włosów są nożyczki. Najgorsze co możemy sobie zrobić ścinać pasma klasycznymi nożyczkami do papieru, mogą one wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. W takim przypadku najlepiej jest zainwestować w profesjonalne nożyczki fryzjerskie, znajdziemy je w sklepach internetowych w cenie około kilkudziesięciu. Pamiętajmy jednak, by wybrać nożyczki do strzyżenia, a nie do efilitacji, czyli cieniowania.

Jak obcinać samodzielnie włosy?

Jeżeli marzy Ci się spektakularna zmiana fryzury to nie zalecamy ryzykować. Wizyta u fryzjera będzie najlepszym rozwiązaniem. W domu możesz przycinać włosy na długości. To dość bezpieczne zadanie, z którym z powodzeniem poradzą sobie osoby niewprawione w cięciu włosów. Jak obcinać włosy w domu?

Umyj włosy i wysusz je ręcznikiem

Podziel włosy na dwie części - od środka głowy do czoła i od środka głowy po kark. Każdą z tych części podziel na pół - na prawą i lewą.

Każdą z tych części tnij osobno. Nie obcinaj więcej niż 2 cm włosów. W ten sposób unikniesz wpadki. Podcinaj włosy równo, każdą cześć tak samo.

Jak samodzielnie obciąć grzywkę?

Podcinanie grzywki choć wydaje proste, to sprawia najwięcej trudności. Jak przyznaje fryzjer gwiazd Nathaniel Hawkins grzywka to zdecydowanie najbardziej problematyczny element całej fryzury. Każdy, nawet niewielki błąd, jest bardzo widoczny.

- Grzywka rośnie wolno, a wszelkie jej mankamenty trudno ukryć. Wszystkie historie spektakularnych katastrof z grzywką w roli głównej zaczynały się od impulsu, żeby koniecznie ją skrócić – tu i teraz - mówi Hawkins w rozmowie z amerykańskim magazynem "Harper’s Bazaar".

Grzywkę tnij zawsze na suchych włosach. Nie naciągaj ich. Włosy wracając do swojego kształtu "pójdą go góry", a Twoja grzywka okaże się krótsza niż to było planowane. Nie obcinaj więcej niż 1 cm na długości. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko błędu.