L’oréal Paris ogłasza Carlosa Sainza nowym globalnym Ambasadorem marki L’Oréal Paris Men Expert

– Cieszymy się, że Carlos dołącza do rodziny L’Oréal Paris Men Expert. To postać, która inspiruje – jego wytrwałość w ekstremalnie konkurencyjnym świecie sportu doskonale oddaje wartości naszej marki: dążenie do doskonałości, samodoskonalenie i sukces – mówi Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezes L’Oréal Paris Men Expert. – Miałam okazję spotkać Carlosa kilkukrotnie i jestem pod wrażeniem jego zdeterminowanego podejścia oraz autentycznej, bardzo naturalnej osobowości.

– To dla mnie zaszczyt rozszerzyć współpracę z rodziną L’Oréal Paris i zostać globalnym ambasadorem Men Expert. Chcę podkreślić, że dbanie o siebie i pielęgnacja są równie ważne dla mężczyzn – mówi Carlos Sainz. – Mój styl to swobodna pewność siebie, komfort we własnej skórze. Produkty L’Oréal Paris Men Expert mi w tym pomagają, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę istotne. Cieszę się na współpracę z marką, która ceni autentyczność i skuteczność.

Urodzony w Madrycie w 1994 roku, Carlos Sainz dorastał w świecie hiszpańskiego motorsportu, gdzie liczy się szybkość, precyzja i odporność psychiczna. Swoją karierę zaczynał w kartingu, następnie przeszedł do wyścigów jednomiejscowych, by w 2015 roku zadebiutować w Formule 1. Z ponad 200 wyścigami Grand Prix na koncie, czterema zwycięstwami i 27 miejscami na podium, Sainz jest jednym z najbardziej utytułowanych kierowców swojego pokolenia. Sukcesy zawdzięcza ciężkiej pracy, systematycznym treningom i perfekcyjnie dopracowanej rutynie – co idealnie wpisuje się w wartości, jakie reprezentuje marka L’Oréal Paris Men Expert: odporność, determinacja, rozwój i nieustanne dążenie do lepszej wersji siebie. Najlepsi kierowcy wyścigowi często stają się ikonami – symbolami osiągnięć, innowacyjności i stylu. Carlos Sainz, ze swoją charyzmą i pewnością siebie, idealnie odzwierciedla te cechy. Jego autentyczność i elegancki styl doskonale współgrają z duchem L’Oréal Paris Men Expert.

i Autor: materiały prasowe Carlos Sainz