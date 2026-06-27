L’Oréal prezentuje przyszłość piękna podczas konferencji „Beauty Odyssey” na VIVATECH 2026

– Podejście do piękna jest wyjątkowo ludzką podróżą – głęboko osobistą, a jednocześnie z natury społeczną – mówiła Asmita Dubey, dyrektorka ds. cyfryzacji i marketingu w L’Oréal. – Doświadczenie konsumenckie w beauty przechodzi dziś fundamentalne zmiany, ponieważ modele językowe (LLM) stają się nowym punktem wyjścia do odkrywania produktów. W tempie wyznaczanym dziś przez kulturę i technologię chcemy stawiać AI coraz wyższe wymagania. Wykorzystujemy je, aby na nowo zdefiniować tę podróż – dla konsumentów, marketerów, ludzi i agentów AI – i zapewnić, że nasze marki pozostaną wiarygodnym źródłem wiedzy o pięknie.

– Innowacje, które pokazujemy w tym roku potwierdzają, co staje się możliwe, gdy ponad sto lat doświadczenia w nauce o pięknie łączy się z pełnią możliwości technologii, danych i AI – od biotechnologii alg i technologii LED, po tzw. „cyfrowe bliźniaki włosów” i predykcyjne modele skóry – powiedziała Barbara Lavernos, zastępczyni dyrektora generalnego odpowiedzialna za badania, innowacje i technologie w L’Oréal. – Nasze zespoły wkroczyły w ekscytującą erę innowacji napędzanych AI, otwierając nowe horyzonty dla odkryć oraz tworząc zaawansowane rozwiązania i doświadczenia beauty dla konsumentów na całym świecie.

Instalacja KALLISTÉ: przewodnik po beauty tech

Gości na VivaTech przywitała instalacja KALLISTÉ, której nazwa pochodzi od greckiego słowa Καλλίστη („najpiękniejsza”). Unikalne połączenie ludzkiej kreatywności i obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję pełniło rolę dynamicznego przewodnika po stoiskach, angażując zmysły i prowadząc odwiedzających przez świat zaawansowanych innowacji Beauty Tech, podzielonych na cztery poniższe obszary. Poniżej przedstawiamy, czego można było doświadczyć.

Ścieżki konsumenta i marketera wspierane przez AI

Beauty Conversations: opracowany przez L’Oréal Beauty Knowledge Graph udostępnia 116 lat wiedzy eksperckiej w kanałach, z których konsumenci korzystają na co dzień: Beauty Genius na WhatsAppie, AI Care Agents oraz rekomendacje multi-brandowe Noli. To połączenie ludzkiego podejścia, wiedzy naukowej i możliwości AI.

CreAItech: wewnętrzna platforma generatywna L’Oréal do tworzenia treści, oparta na modelach Google, Adobe i Seedance. Umożliwia mierzalne skalowanie produkcji materiałów marketingowych i wzmacnianie relacji z marką. Narzędzie potrafi także szacować ślad węglowy (emisję CO₂), wspierając bardziej odpowiedzialne tworzenie treści online.

Przyszłość opowieści marek w rytmie kultury i technologii

Beautytainment: inicjatywa łącząca marki L’Oréal z centrum kultury w taki sposób, by były naturalnie obecne w momentach ważnych dla odbiorców. Przykłady to m.in. obecność L’Oréal Paris w filmie Devil Wears Prada 2 oraz nowa interpretacja jingla Maybelline New York z udziałem Miley Cyrus.

Lorealistar: platforma współpracy z ponad pół milionem twórców na świecie. Wspiera ich rozwój dzięki masterclassom i ekskluzywnym doświadczeniom, a jednocześnie buduje długofalowe relacje oparte na autentycznej pasji do świata beauty.

Technologia w służbie włosów – odkrywanie niewidzialnego

Hair Digital Twin: trójwymiarowy model włosa, zbudowany na największej bazie danych naukowych o włosach. Przyspiesza testowanie składników nawet trzykrotnie i pozwala przewidywać ich działanie dla różnych typów włosów.

K-SPA (Kérastase): nowe doświadczenie pielęgnacyjne dla skóry głowy i włosów. Zaczyna się od diagnostyki AI (K-SCAN), a następnie obejmuje zabiegi personalizowane dzięki urządzeniu K-STATION, wykorzystywanemu już w 9000 salonów.

Light Straight™ + Multi-Styler: zaawansowane urządzenie do stylizacji wykorzystujące technologię bliskiej podczerwieni. Modeluje włosy poprzez zmianę ich wewnętrznej struktury (wiązania wodorowe), zamiast działania bardzo wysoką temperaturą. Pozwala to uzyskać lepsze efekty przy mniejszym ryzyku uszkodzeń.

Długowieczność zaczyna się w skórze – zrozumienie biologii starzenia

Human Skin Bio-Engineering (powstały we współpracy z Uniwersytetem Oregonu) – druk 3D biologicznie „postarzonej” skóry, który umożliwia ocenę skuteczności formuł jeszcze przed ich zastosowaniem u konsumentów.

Biologiczny wiek skóry (Longevity Integrative Science™): platforma Longevity AI Cloud™ analizuje ponad 260 biomarkerów skóry, przewidując wpływ składników aktywnych. To przykład przejścia od korekcji do profilaktyki.

Obrazowanie skóry w wysokiej rozdzielczości: opatentowana technologia tworząca w czasie rzeczywistym trójwymiarowe obrazy skóry, pokazujące strukturę kolagenu i procesy starzenia na poziomie komórkowym.

Skin Biotech Active: partnerstwo ze startupem Microphyt, wykorzystujące mikroalgi do opracowywania składników wspierających długowieczność skóry w sposób bardziej zrównoważony.

Protokoły pielęgnacyjne Lancôme (Cell BioPrint x Absolue Longevity MD x LED Face Mask): kompleksowa rutyna w duchu longevity – od diagnozy biologicznego wieku skóry po zaawansowaną terapię LED. Maska o ultracienkiej (2 mm) strukturze zapewnia wyjątkowe dopasowanie. Premiera globalna planowana jest na 2027 rok.

Autor: L’Oréal./ Materiały prasowe

Autor: L’Oréal./ Materiały prasowe

Autor: L’Oréal./ Materiały prasowe