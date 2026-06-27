Mikołaj Bagiński dogadał się z Polsatem. "Farma Bagiego" wraca do sieci

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Znikający odcinek i negocjacje. "Farma Bagiego" znowu w internecie
Internetowa wersja popularnego reality show "Farma" od razu przyciągnęła uwagę widzów, ale równie szybko stała się zarzewiem poważnego sporu. Według nieoficjalnych doniesień medialnych łudzące podobieństwo do telewizyjnego pierwowzoru bardzo mocno zirytowało samego Edwarda Miszczaka. Skutkiem tego zamieszania było natychmiastowe usunięcie debiutanckiego materiału z platformy YouTube, jednak kryzys udało się ostatecznie zażegnać. Mikołaj Bagiński poinformował w mediach społecznościowych o udanych negocjacjach ze stacją oraz firmą sprzedającą oryginalną licencję. Wypracowany kompromis oznacza, że autorski projekt influencera oficjalnie wznowi emisję 27 czerwca.
"Telewizja Polsat, Fremantle i Mikołaj Bagiński doszli do porozumienia, dzięki któremu 'Farma Bagiego' wraca na YouTube'a. Mikołaj Bagiński dziękuje Telewizji Polsat i Fremantle za otwartość na rozmowy oraz możliwość wspólnego kontynuowania projektu. Telewizja Polsat współpracuje z wieloma twórcami internetowymi, aktywnie i chętnie ich wspiera, podkreślając jednocześnie, że wszelkie działania muszą odbywać się zgodnie z zasadami. 'Farma Bagiego' wraca i zapraszam do jej oglądania na platformie YouTube" - przekazał Mikołaj Bagiński.
"Farma Bagiego" wraca na YouTube
Uczestnicy programu zamieszkują na tytułowej "Farmie Bagiego". Ekipa zostaje podzielona na dwie, rywalizujące ze sobą drużyny, na które czekają wyzwania w wielu dziedzinach.
W "Farmie Bagiego" zobaczymy:
- Gawronek – influencer
- Crazy Oliwka - influencerka
- Karolina Mrozicka – influencerka (Dre$$code)
- Navcia - streamerka
- Damian Glinka – dziennikarz
- Weronika Białek – influencerka
- Maja Janowska – influencerka i piosenkarka
- Miłosz Kulesza – influencer (Dre$$code)
- Maciek Operator – operator kamery grupy Dre$$code