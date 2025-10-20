Lubisz kupowac prezenty wcześniej? Znana marka beauty przedstawiał swoje zestawy prezentowe

ANTI-AGEING EXPERTISE

Łącząc Anti-Age Treatment, Firming Remodelling Mask oraz Lifting Regenerating Serum, podaruj swojej skórze kompletny i niezwykle skuteczny rytuał przeciwstarzeniowy.

ZESTAW ZAWIERA:

EISENBERG ANTI-AGE TREATMENT 50 ml

Intensywnie ujędrnia, wygładza i odżywia skórę, jednocześnie działając przeciwzmarszczkowo. Retinol w mikrokapsułkach, oleje z ogórecznika i pestek winogron oraz witaminy E i C regenerują, neutralizują wolne rodniki i nadają cerze młodzieńczy blask. Formuła Trio-Molecular® stymuluje odnowę komórkową, dotlenia skórę i wspiera jej naturalną elastyczność.

EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK 15 ml

Ujędrnia, modeluje i rozświetla skórę, likwidując oznaki zmęczenia i natychmiastowo nadając jej efekt liftingu. Dzięki Witaminie A i E, olejowi z pestek winogron oraz wyciągowi z zielonej herbaty skóra staje się jędrna, wygładzona i pełna blasku. Formuła Trio-Molecular® stymuluje regenerację, dotlenia i wspiera młodzieńczy wygląd twarzy i okolic oczu.

EISENBERG LIFTING REGENERATING SERUM 7,5 ml

Działa intensywnie liftingująco, regenerująco i przeciwzmarszczkowo, chroniąc kapitał młodości skóry. Żelowa formuła szybko się wchłania, nawilża i redukuje obrzęki dzięki kwasowi hialuronowemu oraz wyciągom z kasztanowca i lukrecji. Formuła Trio-Molecular® stymuluje odnowę komórkową, regeneruje skórę i dotlenia ją, poprawiając jędrność i elastyczność. Serum wzmacnia działanie kremów i może być stosowane także w okolicach oczu.

REMODELIFT ROUTINE

Eksperci Remodelift: trio, które doskonale ujędrnia, wypełnia i rozświetla skórę, ukazując renomowane doświadczenie marki EISENBERG w dziedzinie anti-ageing’u.

ZESTAW ZAWIERA:

EISENBERG FIRMING REMODELLING CREAM 50 ml

Lekki, odżywczy krem do twarzy i konturu oczu o działaniu anti-age, który redukuje zmarszczki, wygładza i rozświetla skórę oraz poprawia owal twarzy. Zawiera Formułę Trio-Molecular® oraz wyciąg z grzybów shiitake, zielonej herbaty, pokrzywy indyjskiej, peptydy ryżu, olej z pestek winogron i witaminy A oraz E, które wspierają jędrność, elastyczność, nawilżenie i ochronę antyoksydacyjną. Twarz staje się młodsza, odświeżona i promienna.

EISENBERG FIRMING REMODELLING MASK 75 ml

EISENBERG NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM 7,5 ml

Lekki, aksamitny krem do pielęgnacji szyi, dekoltu i biustu, który ujędrnia, wygładza i regeneruje skórę. Zawiera Formułę Trio-Molecular® oraz wyciąg z komórek macierzystych lotosu, kwas hialuronowy, skrzyp polny i adenozynę, które poprawiają elastyczność, stymulują kolagen i chronią komórki. Produkt zapewnia głębokie nawilżenie, redukuje oznaki starzenia i wygładza skórę, pozostawiając ją jędrną i promienną.

THE ANTI-AGEING EYE EXPERTS

Zwalczaj pierwsze oznaki starzenia dzięki temu silnemu duetowi przeciwzmarszczkowemu do okolic oczu. Uzupełnij pielęgnację Toning Lotion oraz Moisturising Fluid Cream, aby cieszyć się elastyczną, gładką, zdrową skórą pełną witalności.

ZESTAW ZAWIERA:

EISENBERG EYE AND LIP CONTOUR CREAM 30 ml

Delikatny krem 2 w 1, który pielęgnuje wrażliwą skórę wokół oczu i ust. Dzięki kwasowi hialuronowemu i olejowi z pestek winogron intensywnie nawilża, wygładza i chroni przed starzeniem. Wyciągi z krasnorostów i czarnego bzu łagodzą podrażnienia, poprawiają elastyczność i mikrokrążenie, a bisabolol działa kojąco. Formuła Trio-Molecular® dodatkowo regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, zapewniając świeży i młodszy wygląd. Idealny jako baza pod makijaż, bez barwników i perfum.

EISENBERG THE EYE SERUM 15 ml

Skoncentrowane żelowe serum, które kompleksowo działa na 4 główne oznaki starzenia okolicy oczu. Liftinguje opadające powieki, redukuje kurze łapki, cienie i obrzęki, jednocześnie intensywnie nawilżając i odświeżając skórę. Dzięki formule Trio-Molecular® oraz ekstraktom z albizji, świetlika i zielonej herbaty, a także peptydom ryżu i olejowi z pestek winogron, serum wygładza, dotlenia i opóźnia procesy starzenia. Kontur oczu staje się wyraźnie odmłodzony i pełen blasku.

EISENBERG TONING LOTION 50 ml

Delikatny, bezzapachowy kosmetyk, który reguluje wydzielanie sebum, nawilża i pozostawia skórę miękką oraz świeżą. Zawiera wyciągi z lukrecji, wody różanej, oczaru wirginijskiego i myszopłochu, które łagodzą podrażnienia, tonizują i poprawiają mikrokrążenie skóry. Dzięki formule Trio-Molecular® tonik regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, wspierając jej naturalną ochronę i odświeżenie. Może być stosowany na wszystkie typy skóry, o każdej porze dnia.

EISENBERG MOISTURISING FLUID CREAM 7,5 ml

Ultralekki, nawilżający krem-fluid, który tworzy na skórze ochronną warstwę, odświeża i chroni przed wysuszeniem. Zawiera kwas hialuronowy, oleje z wiesiołka i orzechów macadamia oraz witaminy A i E, które nawilżają, wygładzają, regenerują i neutralizują wolne rodniki. Dzięki Formule Trio-Molecular® krem wspiera regenerację, stymuluje i dotlenia skórę, a jednocześnie może być stosowany jako baza pod makijaż i nadaje się do wszystkich typów skóry.

MEN’S GROOMING

Pozostań w formie dzięki temu zestawowi wzmacniającemu przeciwstarzeniowo. Stworzony z wykorzystaniem silnych, zaawansowanych technologicznie składników, to trio do twarzy i okolic oczu pomaga przeciwdziałać oznakom starzenia, pozostawiając skórę rewitalizowaną, świeżą i jędrną.

ZESTAW ZAWIERA:

EISENBERG ANTI-AGE COMPLEX 75 ml

Ultralekki krem przeciwstarzeniowy stworzony specjalnie dla mężczyzn. Łączy formułę Trio-Molecular® z kwasem hialuronowym, olejem kukui i wyciągiem z soi, dzięki czemu intensywnie nawilża, ujędrnia i wygładza skórę, jednocześnie działając przeciwzmarszczkowo. Może być stosowany także w okolicy oczu, na szyi i karku, zapewniając odżywienie, regenerację i ochronę przed oznakami starzenia.

REPAIRING NIGHT CREAM TREATMENT 15 ml

Regenerujący krem na noc stworzony specjalnie dla mężczyzn, którzy chcą zadbać o skórę narażoną na szkodliwe działanie zanieczyszczeń i warunków klimatycznych. Wzbogacony masłem karite, papają, kwasem hialuronowym oraz Formułą Trio-Molecular®, intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i wspomaga naturalną regenerację skóry. Stosowany codziennie wieczorem na oczyszczoną twarz i szyję, zapewnia komfort, gładkość i zdrowy wygląd skóry o poranku.

EISENBERG EYE CONTOUR GEL 7,5 ml

Lekki żel stworzony dla mężczyzn, który skutecznie redukuje cienie i obrzęki pod oczami. Dzięki mikrokapsułkom witamin A, E i F, olejom roślinnym oraz kwasowi hialuronowemu intensywnie nawilża, odżywia i działa przeciwzmarszczkowo. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację i dotlenienie, a świeża konsystencja żelu błyskawicznie odświeża spojrzenie, przywracając skórze wokół oczu jędrność i witalność.