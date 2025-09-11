Luksusowe nowości w Notino. La Prairie jest już dostępne

Odkryj kultowe serum ujędrniające La Prairie Skin Caviar Liquid Lift, które jest jednym z najbardziej pożądanych produktów marki. Wzbogacone ekstraktem z kawioru, unosi, ujędrnia i pozostawia skórę niesamowicie gładką. Z kolei La Prairie Skin Caviar Concealer Foundation to idealne połączenie podkładu o wysokim kryciu i jedwabistego korektora. Do delikatnego, ale skutecznego oczyszczania polecamy La Prairie Foam Cleanser, który usuwa zanieczyszczenia, dbając o maksymalny komfort skóry. Dla dodatkowego odżywienia sięgnij po La Prairie Cellular Hydralift Firming Mask, które intensywnie nawilża i wygładza nawet najbardziej wrażliwą cerę. Z La Prairie każdy etap pielęgnacji stanie się luksusowym rytuałem.

i Autor: Notino/ Materiały prasowe

K-Beauty: Jesienne must-have dla nawilżenia i ochrony bariery skórnej

Jesień to czas, kiedy skóra potrzebuje nawilżenia i wzmocnienia bariery ochronnej – a w tym koreańska pielęgnacja nie ma sobie równych. Dzięki lekkim konsystencjom i innowacyjnym formułom, zapewnia głębokie odżywienie bez uczucia ciężkości, co czyni ją idealną do pielęgnacji warstwowej.

Rozpocznij swoją jesienną rutynę od nawilżającego i odżywczego serum Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100, które łączy PDRN, kwas hialuronowy i kolagen, zapewniając natychmiastowe nawilżenie, blask i wzmocnienie skóry. Jeśli zależy Ci na intensywnej regeneracji wybierz booster VT Cosmetic Reedle Shot 100, który wygładza teksturę skóry i przywraca jej elastyczność dzięki kwasowi glutaminowemu, adenozynie i ekstraktowi z wąkroty azjatyckiej. Na zakończenie pielęgnacji zastosuj krem Skinsoo Hydracell Exosome Cream, który dzięki egzosomom wzmacnia barierę skórną i zatrzymuje wilgoć, pozostawiając skórę jędrną i promienną.

Światowy Dzień Uśmiechu: Świętuj 3 października

Uśmiech pasuje każdemu – a dzięki naszym najnowszym propozycjom będzie jeszcze bardziej olśniewający. MEDIBLANC Travel Set zawiera wszystko, czego potrzebujesz do kompleksowej pielęgnacji jamy ustnej w podróży: wybielającą pastę do zębów, nić dentystyczną i ultramiękką szczoteczkę. Ten zestaw idealnie sprawdzi się podczas wyjazdów, wakacji czy podróży służbowych, zapewniając długotrwałą pielęgnację i efekty.

Aby perfekcyjnie zadbać o uśmiech, wypróbuj PALSAR7 LED Mask Lips, które dzięki terapii światłem stymuluje produkcję kolagenu, wygładza teksturę ust i redukuje widoczność drobnych linii. Na zakończenie sięgnij po fresh Sugar Treat Lip Oil, który nawilża, nadaje blask i pozostawia usta miękkie, pełne i muśnięte zniewalającym kolorem.

Jesienna pielęgnacja włosów: Skup się na regeneracji i witalności

Zmiana pory roku często wpływa na kondycję włosów – po długich, słonecznych dniach muszą teraz zmierzyć się z chłodem, wilgocią i wiatrem. Te warunki mogą osłabić włosy i sprawić, że staną się suche, dlatego kluczowa jest ukierunkowana pielęgnacja, która pomoże zachować ich siłę, blask i odporność.

Rozpocznij swoją rutynę od kapsułek Alterna Caviar Moisture Intensive Ceramide Shots, które odżywiają skórę głowy, łagodzą i wzmacniają włosy od nasady, przywracając im witalność. Do intensywnej regeneracji na noc wybierz Wella Professionals Ultimate Repair Night Serum, które działa podczas snu, pozostawiając włosy gładsze, bardziej miękkie i odporne. A dla natychmiastowej pielęgnacji wypróbuj maskę bez spłukiwania L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Molecular, która już po pierwszym użyciu sprawia, że włosy stają się bardziej błyszczące, mocniejsze i chronione przed czynnikami zewnętrznymi.

Jesienna atmosfera: Pachnące świece dla przytulnego domu

Jesienne wieczory aż proszą się o ciepłe światło i kojące zapachy. Nic nie tworzy przytulnego nastroju tak jak świece. Kringle Candle Cashmere & Cocoa łączy słodkie nuty czekolady z miękkim kaszmirem. Miłośnikom owocowych akordów przypadnie do gustu Milkhouse Candle Co. Lucerno Satchel of Fig, która oddaje zapach świeżo zerwanych fig z jesiennego sadu. Z kolei VOLUSPA Japonica Forbidden Fig to prawdziwe dzieło sztuki – artystyczne opakowanie i wyrafinowana mieszanka śliwki, owoców leśnych oraz nut drzewnych natychmiast odmienią atmosferę w Twoim wnętrzu i nastrój