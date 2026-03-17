lululemon wkracza do Polski i aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności sportowych

Po otwarciu pierwszego sklepu w Polsce w piątek, 13 marca 2026 roku, marka lululemon rozpoczyna w Warszawie serię inicjatyw skupionych wokół lokalnych społeczności, zapraszając mieszkańców do wspólnego ruchu i odkrywania filozofii marki opartej na aktywnym stylu życia, dobrostanie oraz budowaniu relacji poprzez aktywność fizyczną.

Nowy sklep lululemon w Westfield Arkadia staje się miejscem spotkań dla osób związanych ze światem sportu, fitnessu i wellbeing. Wokół tej przestrzeni marka rozwija programwydarzeń i inicjatyw, których celem jest integracja lokalnej społeczności.

Trenerzy i ambasadorzy marki

Działania skierowane do społeczności prowadzone są przez trenerów i ambasadorów związanych z marką, reprezentujących różne obszary aktywności fizycznej — od treningufunkcjonalnego, przez pilates, po jogę.

Wśród nich znajdują się:

Kamil Skiba – trener personalny i lider ruchu związany z warszawską społecznością treningową oraz Change Studio. Reprezentuje aktywność Train w lululemon i aktywnieangażuje się w inicjatywy skupione wokół treningu funkcjonalnego.

Samar Hamis – instruktorka jogi oraz rozpoznawalna postać warszawskiej społeczności wellness. Reprezentuje filar Yoga i wspiera długofalowy rozwój lokalnej społecznościlululemon w Warszawie.

Program ambasadorski lululemon opiera się na autentycznych partnerstwach z osobami, które reprezentują wartości marki — ruch, uważność i budowanie relacji. Na całym świeciemarka współpracuje z ponad 1700 ambasadorami, którzy inspirują swoje społeczności do aktywnego stylu życia.

Współpraca ze studiami fitness

W ramach działań skierowanych do społeczności lululemon nawiązał współpracę z warszawskimi studiami CHANGE Studio oraz So Well Gym, gdzie przez cały marzec odbywać się będzie seria zajęć przygotowanych we współpracy z marką. Program obejmuje wybrane zajęcia jogi oraz treningu, prowadzone przez instruktorów związanych ze studiami i lokalnym środowiskiem fitness. Inicjatywa ma na celu integrację warszawskiej społeczności sportowej oraz stworzenie przestrzeni do wspólnego ruchu i spotkań.

Run club – wspólne bieganie po Warszawie

Istotnym elementem programu jest również bieg społecznościowy zaplanowany na sobotę 14 marca, organizowany wspólnie z Run&More Run Club. Spotkanie rozpocznie się przy sklepie lululemon w Westfield Arkadia, a trasa biegu poprowadzi przez okolice centrum miasta. Po zakończeniu biegu uczestnicy spotkają się przy kawie, celebrując aktywny początek dnia.

Wraz z rosnącą popularnością społeczności biegowych, run cluby stały się ważnym elementem działań lululemon na całym świecie — łącząc ludzi poprzez wspólny ruch iwspólne doświadczenia.

Nowy sklep lululemon w Warszawie

Pierwszy sklep lululemon w Polsce znajduje się w Westfield Arkadia i zajmuje powierzchnię 325 m². Przestrzeń została zaprojektowana zgodnie z globalną estetyką sklepów marki —jako jasne, otwarte i nowoczesne miejsce. We wnętrzu wykorzystano naturalne materiały i ciepłe wykończenia, takie jak terakotowe płytki, drewniane elementy, dekoracyjne tynki oraz podłogi z terrazzo, które tworzą przyjazną i komfortową przestrzeń.

Kluczową rolę w doświadczeniu sklepowym odgrywają lululemon educators — eksperci marki, którzy pomagają gościom w wyborze produktów, oferują doradztwo stylizacyjne orazpomagają lepiej zrozumieć funkcjonalność odzieży lululemon.

Dla lululemon sklepy fizyczne pełnią rolę lokalnych centrów społeczności, w których marka może spotykać się bezpośrednio z gośćmi — poznawać ich potrzeby, edukować wzakresie innowacji produktowych oraz wspierać lokalne inicjatywy związane z ruchem i wellbeing.

Kolekcja: funkcjonalność i styl

Warszawski sklep oferuje pełną kolekcję damską i męską obejmującą produkty przeznaczone do:

jogi i pilatesu

biegania

treningu

golfa

tenisa

codziennej aktywności

Wśród najbardziej rozpoznawalnych produktów marki znajdują się:

Align™ leggings — kultowy model wykonany z autorskiego materiału Nulu™,

Define Jacket,

Fast & Free™,

Wunder Train™.

W kolekcji męskiej szczególną popularnością cieszą się:

Metal Vent Tech — techniczna koszulka treningowa

ABC Pant — spodnie łączące funkcjonalność z codziennym stylem.

Produkty lululemon powstają w oparciu o autorskie technologie materiałowe, takie jak

Nulu™, Everlux™ czy Luxtreme™, zaprojektowane tak, aby zapewniać komfort, wsparcie i swobodę ruchu.

Filozofia projektowania marki opiera się na zasadzie High Performance x High Style — połączeniu najwyższej funkcjonalności z nowoczesnym designem. Jak podkreśla marka, produkt musi jednocześnie działać i wyglądać doskonale. Dopiero wtedy powstaje charakterystyczne doświadczenie lululemon — połączenie wydajności, stylu i komfortu.

