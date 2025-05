Lush świętuje przyjaźń z limitowaną kolekcją Lush x Hello Kitty and Friend

Butter Yellow w TK Maxx – wprowadź odrobinę słońca do swojego życia!

To właśnie na tę współpracę czekała społeczność marki Lush. Hello Kitty była jedną z najczęściej zgłaszanych przez pracowników i klientów propozycji, kiedy pytano o wymarzone współprace. Cztery bomby do kąpieli, jedna kostka bąbelkowa, mydło, perfumy i żel pod prysznic stworzyły uroczą, różową kolekcję, która łączy zabawę, zapachy i przyjaźń. Bo z przyjaciółmi wszystko smakuje lepiej – nawet kąpiel!

Najtrudniejsze będzie tylko zdecydować, od którego produktu zacząć! Teraz można mieć ciastko i…. się nim umyć!

Hello Kitty

Bomba do kąpieli

Kremowa, słodka kąpieli z dodatkiem musującej kokardki z odżywczym olejkiem to idealny sposób na odprężenie. Dzięki starannie dobranym składnikom, takimi jak ylang-ylang i organiczne masło kakaowe Fair Trade, skóra będzie miękka i nawilżona. Po takiej kąpieli można wrócić do nawiązywania nowych przyjaźni.

My Melody

Bomba do kąpieli

My Melody dzieli się swoim różowym kapturem, by dodać uroku każdej kąpieli. Dzięki zawartości absolutu wanilii, olejku lawendowego i szałwii muszkatołowej woda w wannie nabiera różowego koloru. Unoszący się zapach truskawek, wanilii i lawendy wprowadza przytulny, relaksujący nastrój.

Cinnamoroll

Bomba do kąpieli

Cinnamoroll barwi wodę na piękny błękitny kolor, a w powietrzu unosi się słodki, otulający zapach. Zawarty w produkcie olejek migdałowy nadaje kąpieli lekko owocowy aromat, a absolut z wanilii wprowadza słodką, deserową nutę. Całość dopełnia olejek z liści cynamonu, który przywołuje zapach świeżo upieczonych cynamonek.

Kuromi

Bomba do kąpieli

Kuromi to idealne połączenie kontrastów – delikatny róż spotyka się z mieniącymi się na czarno drobinkami, tworząc efektowną, lekko tęczową taflę. Słodka wiśnia połączona z waniliowo-karmelową nutą i olejkiem migdałowym tworzą wyjątkową kompozycję, dzięki której kąpiel będzie niezwykle przyjemna, a skóra pachnąca.

Hello Kitty And Friends

Żel pod prysznic

Ten żel pod prysznic to Hello Kitty w czystej postaci! Słodki zapach waty cukrowej, znany fanom marki z zimowej kolekcji Snow Fairy, połączony z otulającymi, mlecznymi nutami, przywodzącymi na myśl świeżą pościel. To doskonała kompozycja, która pozostawia ciało pachnące i odżywione.

Hello Kitty And Friends

Perfumy

W tej wyjątkowej kompozycji delikatne nuty waty cukrowej przeplatają się z mleczną świeżością. W składzie znalazł się otulający i głęboki olejek z paczuli, słodka wanilia i orzeźwiająca pomarańcza brazylijska. Z tym zapachem, dzień będzie pełen radości.

Friendship Cake

Mydło

Ręcznie robione, jak prawdziwe ciasto – to mydło z olejkiem mandarynkowym i pomarańczowym to prawdziwa uczta dla skóry. Zawarte w składzie masło murumuru i organiczny syrop z agawy skutecznie nawilżają i odżywiają skórę.

Milk Bottle

Kostka bąbelkowa

Kultową butelkę mleka Hello Kitty, Lush serwuje pod postacią kostki bąbelkowej. Wystarczy dać kawałek pod bieżącą wodę, by cieszyć się wanną pełną bąbelków. Zapach słodkiego olejku migdałowego i absolutu kakaowego przywodzi na myśl czekoladowego shake’a.

i Autor: materiały prasowe Lush

i Autor: materiały prasowe Lush

i Autor: materiały prasowe Lush