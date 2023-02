LUSH wkracza w świat fitnessu, wprowadzając magnezowe kostki do masażu i sole Epsom

Wegańskie, nagie i samokonserwujące kostki do masażu LUSH zostały pierwotnie wynalezione przez współzałożyciela firmy - Marka Constantine'a, po tym jak zainspirowała go tabliczka czekolady. Co mają wspólnego? Obie zawierają pochodzące ze sprawiedliwego handlu organiczne masło kakaowe i shea - pełne odżywczej dla skóry witaminy E oraz najlepsze olejki eteryczne. Klienci LUSH często proszą o sole Epsom, więc firma zobowiązała się dodać do oferty dwie magnezowe kostki.

Helen Ambrosen, współzałożycielka firmy LUSH, maratończyk i współwynalazczyni gamy magnezowej, powiedziała: "Ruch jest istotną częścią naszego życia i taką, którą często bierzemy za pewnik. Jeśli masz zdolność do poruszania się, musisz dbać o siebie i chronić tę zdolność w miarę upływu życia”.

Zobacz także: Będzie nowy Harry Potter. Kto w obsadzie? Kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o nowym filmie

"Utrzymanie mocnych kości i dbanie o mięśnie i więzadła, które je nakładają, pomaga zachować odporność naszego ciała podczas treningu i w miarę starzenia się. Wszyscy wiemy, że dobra postawa i elastyczność są superważne, ale te czynniki często spadają na dół listy” - wspomina Helen Ambrosen

Dodaje: "Masaż jest naprawdę skutecznym sposobem na utrzymanie siły i ruchu, a magnez wspomaga ten proces. W LUSH wierzymy w moc dotyku, który pomaga nam czuć się połączonym ze sobą. Ilekroć korzystam z masażu dla siebie lub z zabiegów w SPA, zawsze przypominam sobie, jak bardzo jest to skuteczne, urocze i luksusowe, ale także jak bardzo pomaga mojemu ciału i umysłowi"

NOWE PRODUKTY Z MAGNEZEM

LUSH zapuszcza się w świat fitnessu i aftercare! Wprowadza na rynek magnezowe olejki do masażu oraz sole do kąpieli z solą Epsom. Kąpiel połączoną z masażem Wynalazcy LUSH nazywają niebiańskim duetem. Magnez jest czwartym z kolei najbardziej rozpowszechnionym minerałem w ludzkim ciele, odpowiedzialnym za ponad 300 różnych funkcji. Uważa się, że działa przeciwzapalnie, wspierając mięśnie w ruchu i regeneracji.

Before Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Gotowi, do biegu... ruszamy z tym skutecznym połączeniem magnezu i kofeiny. Olejki z buchu i bergamotki nadają energetyzujący, cytrusowy zapach. Glinka zeolitowa pobudza mięśnie do działania, a miętowy olejek wintergreen wspomaga wchłanianie magnezu przez skórę.

After Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Kiedy Twoje ciało jest zmęczone i obolałe, zafunduj sobie masaż w kostce, który jest bogaty w kojący olejek magnezowy. Olejki z mięty pieprzowej i eukaliptusa pozostawią Cię z uczuciem świeżości i ożywienia. Aby uzyskać maksymalne korzyści z magnezu, przed masażem wykąp się, używając bomby z solą Epsom Salt Water Soother!

Deep Sleep Magnesium Bar

kostka do masażu z magnezem

Czujesz się niespokojny przed snem? LUSH stworzył najbardziej odprężający olejek do masażu, jaki kiedykolwiek powstał. To kojącą moc olejku magnezowego z potrójną dawką lawendy, uspokajającego rumianku i błogiego olejku neroli. Rozmasuj kostkę na łopatkach i dolnej części pleców, gdzie może zalegać wiele napięć, oddychaj głęboko i zrelaksuj się, a następnie połóż się do łóżka i odpłyń w spokojną drzemkę.

KOSTKI Z SOLĄ EPSOM

LUSH wprowadza na rynek zupełnie nowe produkty wypełnione magnezem - substancją, która poprawia regenerację mięśni, sen, a nawet może łagodzić ból. Dodatkowo również sól do kąpieli Epsom, która doskonale Cię zregeneruje i rozluźni ciało po wysiłku fizycznym.

Salt Water Soother

bomba do kąpieli z solą

Po treningu ochłoń w bogatej w magnez kąpieli z bombą wykonaną w 40% z soli Epsom, aby złagodzić obolałe mięśnie i zregenerować ciało. Mieszanka ostrych olejków z mięty pieprzowej i kędzierzawej oraz eukaliptusa łączy siły, aby pobudzić Twoje zmysły. Dla dalszego relaksu zafunduj sobie kostkę do masażu After Magnesium Massage Bar, która zawiera tę samą orzeźwiającą mieszankę olejków i dodatkową dawkę kojącego magnezu.

Deep Sleep

bomba do kąpieli z solą

Zrelaksuj się przed snem w ciepłej kąpieli z tą senną, bogatą w magnez bombą. Zawiera 40% soli Epsom, uspokajający rumianek i potrójną dawkę lawendy, która pomoże Ci uspokoić ciało i umysł. Po wyjściu z kąpieli wmasuj w ciało kostkę do masażu Deep Sleep Magnesium Massage Bar, a następnie zatop się w łóżku i ciesz się dobrym snem.

Jak działa kostka do masażu?

Zacznij masować ciało kostką i pozwól, by uwolniła bogate składniki pod wpływem ciepła Twojej skóry. Jeśli kostka jest zupełnie zimna, zacznij od ogrzania jej w dłoniach, tak aby zaczęła się delikatnie topić. Kostki do masażu LUSH są obficie nasycone olejkami i masłami, więc nałóż ich tyle, ile chcesz, a następnie powtórz w razie potrzeby.

Sposób przechowywania

Przechowuj w świeżym i czystym pojemniku z pokrywką, takim jak jedna z naszych owalnych puszek (cena: 21,50 zł).

Ostrzeżenie przed roztopieniem

Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W bardzo gorące dni przechowywać w lodówce, aby uniknąć roztopienia.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH