Ma 102 lata i jest prawdziwą ikoną stylu. "Nigdy nie będę ubierać się jak babcia"

Podaruj bliskim to, co najlepsze - pomysły na prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Ma 102 lata i jest prawdziwą ikoną stylu. Amerykańska bizneswoman przełamuje stereotypy

Iris Apfel to amerykańska bizneswoman, którą można śmiało nazywać ikoną stylu. Kobieta niedawno skończyła 102 lata, a mimo to nie rezygnuje z modnych ubrań i dodatków. Lata temu kobieta wraz ze swoim mężem założyła firmę tekstylną Old World Weavers, która okazała się sukcesem - pracowali między innymi dla Białego Domu, ale także Iris stworzyła kolekcję we współpracy z H&M. Zamiłowanie seniorki do mody z pewnością da się zauważyć na jej zdjęciach, a dokładniej kreacjach, które nosi. Iris bardzo lubi pióra i kolorowe ubrania, uwielbia eksperymentować z kolorami i różnymi stylami. 102-latka przekonuje, że każdy może nosić to, co chce, bez względu na wiek. "Nigdy nie będę ubierać się jak babcia" - podkreśla i dodaje, że czuje się zdecydowanie młodziej, niż wskazuje na to jej metryczka.

Iris Apfel mając 97 lat została modelką

Kobieta niewątpliwie przełamuje wiele stereotypów, do których my, jako społeczeństwo przywykliśmy. Oprócz jej nietuzinkowych stylizacji, na uwagę zasługuje fakt, że Iris mając 97 lat została modelką! W 2019 roku podpisała kontrakt z IMG, wystąpiła też w filmie dokumentalnym "Iris" z 2014 roku. Nie da się ukryć, że jej pogodne podejście do życia może być inspiracją dla milionów kobiet na świecie.