Modny manicure na 2024. Dla tego koloru paznokci pożegnasz hybrydy i klasyczny french. Idealny manicure na dojrzałe dłonie

Kobiecy manicure na 2024. To będzie hit tego sezonu

W nadchodzącym 2024 roku w manicure królować będzie jeden trend. Sprawi on, że pożegnamy klasyczny french i kolorowe lakiery do paznokci. To bardzo elegancki, kobiecy i idealnie pasujący zimową porą lakier do paznokci. Mowa o frosted nails, czyli bardzo krystalicznych, lśniących lakierach do paznokci. Tego rodzaju manicure wydaje się być inspirowany lodowym zamkiem i baśniowymi krainami. Ma przywodzić na myśl sople lody i kryształy okraszone śniegiem. Tego rodzaju manicure na dłoniach prezentuje się bardzo elegancko, a przy tym jest delikatny, Dobrze wygląda zarówno na długich, jak i krótkich paznokciach. Jest idealny dla kobiet dojrzałych. Lekkie, perłowe kolory lakierów do paznokci optycznie wygładzają i zmiękczają skórę na dłoniach. Frosted nails sprawi, że zmarszczki na dłoniach będą mniej widoczne, a skóra będzie prezentować się promiennie. Zainspiruj się na 2024 rok. Ten manicure będzie absolutnym hitem tego sezonu.

Zobacz także: Wlej 5 łyżek ciepłego mleka i nałóż na włosy. Będą rosły jak szalone. Babciny sposób na wypadanie włosów