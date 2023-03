Ma 92 lata i chętnie pokazuje ciało. Babcia z internetu uwielbia nosić bikini. Kobieta wygląda 20 lat młodziej i zdradziła jakiego kremu używa. To znany i tani kosmetyk

W sieci jest mnóstwo rad na temat tego jak ubierać się po 50-tce, czy jak wyglądać młodo po 60. roku życia. Jednak informacji na temat tego, jak powinny ubierać się kobiety po 90-tce jest jak na lekarstwo. Nic dziwnego. Niewielu osobom udaje się dożyć takiego wieku, a nawet jeśli, to zazwyczaj nie szukają takich informacji w Internecie. Tymczasem Joan Woodhouse zadziwia pokolenie Z i nie tylko. Brytyjka ma 92 lata i zachwyca formą, urodą oraz pogodą ducha. Jest gwiazdą TikToka, lubi ubierać się krótkie sukienki i dzielić się radami z młodszą publicznością, która nie może uwierzyć w jej wiek.

Ta kobieta ma 92 lata ale wygląda 20 lat młodziej. Pozuje w bikini i chętnie doradza młodszym

Joan Woodhouse jest emerytowaną krawcową pochodzącą z Blackburn w hrabstwie Lancashire. Jest matką, babcią i prababką ośmiorga dzieci. Uwielbia spędzać czas w swoim domu w Hiszpanii, a przy okazji jest w stałym kontakcie z fanami w mediach społecznościowych. Na TikToku dzieli się modowymi radami i przyznaje, że nie wstydzi się swojego ciała. Chętnie pozuje w bikini i krótkich sukienkach. Kobieta przyznaje, że często ludzie myślą, że jest po siedemdziesiątce, a nie po dziewięćdziesiątce. Żeby udowodnić swój wiek pokazała nawet akt urodzenia. Jej fani w mediach społecznościowych błagają ją, by zdradziła sekret młodego wyglądu.

Babcia z internetu zdradza sekret młodego wyglądu. 92-letnia Joan Woodhouse od zawsze używa tego kremu

Z filmów nagranych przez Joan Woodhouse widać, że 92-latka świetnie czuje się w swojej skórze. Jest energiczna i pogodna. Chętnie popija drinki nad basenem i tańczy. Nosi to, na co ma ochotę i nie wstydzi się ciała, którego mogłaby jej pozazdrość niejedna znacznie młodsza kobieta. Joan opowiada, że nigdy nie miała operacji plastycznych, ani specjalnej diety. Babcia z internetu, jak nazywają ją użytkownicy mediów społecznościowych, uwielbia brytyjską kuchnię. Jej ulubionym daniem jest sunday roast, czyli tradycyjne danie w jej kraju, składające się z pieczonego miejsca w sosie, z Yorkshire puddingiem oraz warzywami. Kiedy przeprowadziła się do Hiszpanii zaczęła jeść więcej sałatek. - „Nie stosuję żadnych głupich diet – po prostu jem to, na co mam ochotę i co mnie uszczęśliwia” – powiedziała w jednym z nagrań. Kobieta zdradziła też jakich kosmetyków używa do pielęgnacji. - „Cóż, moim sekretem jest Nivea, używam go od 70 lat. Kiedyś brałam gorącą kąpiel, wychodziłam z wanny, suszyłam się, a potem, kiedy moje ciało było jeszcze gorące, nakładałam krem. W tamtych czasach krem nie był tak miękki jak teraz. Więc musiałem go najpierw ogrzać i zmiękczyć. Ale odkąd pojawił się miękki,jest cudownie” – powiedziała w mediach społecznościowych. Kobieta podkreśla, że „wiek to tylko liczba, zachowuję młodość, myśląc pozytywnie i jedząc to, na co mam ochotę. To na mnie działa”.

ZOBACZ TEŻ: Tak ubierają się eleganckie kobiety po 60-tce. Stylizacje, dzięki którym będziesz wyglądać młodo, modnie i stylowo

Sonda Myślisz, że 92-letnia Joan Woodhouse skradła sekret młodości? Tak, wygląda świetnie Bez przesady, widać ile ma lat Nie, myślę, że to geny