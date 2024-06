Magdalena Boczarska dołącza do kampanii "Lekcje Wartości" od L'Oréal Paris

Kultowy płyn micelarny od Garnier. Kosmetyk, który podkreśla hasło: (Green) Beauty for all!

L'Oréal Paris od lat wspiera kobiety w budowaniu pewności siebie, daje im siłę do działania i zachęca do mówienia na co dzień – “jestem tego warta”. Marka realizuje ten cel m.in. dzięki kampanii “Lekcje Wartości”, która w tym roku ma swoją drugą odsłonę. Do Julii Wieniawy oraz Kendall Jenner dołącza jako twarz kampanii Magdalena Boczarska.

Lekcje Wartości Magdy Boczarskiej

Magdalenę Boczarską znamy przede wszystkim jako utalentowaną aktorkę. Jej role pokazują, że potrafi wcielić się w przeróżne postaci. Ważne lekcje można wyciągnąć jednak nie tylko z historii granych przez nią bohaterek. Życie osobiste aktorki to bowiem gotowy scenariusz na film, który może stać się nauką wartości. L'Oréal Paris jest pod wrażeniem osobistej drogi, którą przeszła Magdalena Boczarska i z pomocą swojej kampanii chce, żeby usłyszało o niej jak najwięcej osób.

Aktorka długo dojrzewała do roli matki, przez co spotkała się z krytyką a nawet hejtem. Późne macierzyństwo to temat, który dotyczy wielu kobiet. Magda wspólnie z L'Oréal Paris może dać wsparcie tym, którzy w swoim życiu spotykają się z nieprzychylnymi ocenami wpływającymi na ich samoocenę. Czy jestem tego warta? Mam 45 lat i ciągle się tego uczę – mówi aktorka. Na naukę bowiem nigdy nie jest za późno. Jak podkreśla Magdalena Boczarska – to lekcja, którą zapewne będę odrabiać całe życie. Sama kampania to nie tylko okazja do tego, żeby wysłuchać historie różnych kobiet, które mogą stanowić inspirację dla innych. Na pielęgnację poczucia własnej wartości nigdy nie jest za późno.

Często słyszałam, że postawiłam na karierę, bo urodziłam dziecko dopiero w wieku 39 lat, ale nikt nie zapytał mnie nigdy, jaką drogę musiałam przejść, żeby zostać mamą. Zresztą to nie macierzyństwo określa naszą wartość, a rozmowy na ten temat wymagają empatii – wskazała jeden z trudnych tematów, z którym mierzy się wiele kobiet. Na bazie swoich doświadczeń Magdalena Boczarska może udzielić lekcji samoakceptacji w kwestii samego macierzyństwa, własnych wyborów czy ucieczki przed presją wieku.

Macierzyństwo to nie jedyny przykład ageizmu, z którym spotkała się Magdalena Boczarska. Podobnie w przypadku relacji. Jestem niespełna 7 lat starsza od mojego partnera i o ironio ten model ciągle budzi kontrowersje, a przecież to nie wiek mnie definiuje – zdradziła aktorka. Jednocześnie znajduje siłę i nie pozwala odebrać sobie szczęścia, które bez wątpienia nie ma nic wspólnego z wiekiem czy wyglądem.

Hasło L'Oreal Paris, które wybrzmiało dodatkowo dzięki Magdalenie Boczarskiej, to najlepsze podsumowanie zmian na lepsze. Jeśli same nie uwierzymy, że jesteśmy tego warte, nikt nas do tego nie przekona. Dlatego powiem to sobie tu i teraz – jestem tego warta. Ty też powiedz to sobie – jestem tego warta. Wszystkie jesteśmy tego warte – apeluje aktorka. Ponad pół wieku po tym, jak dzięki L'Oreal Paris hasło “jestem tego warta” stało się obecne w przestrzeni publicznej, jego obecność jest równie potrzebna i niesie ogromną siłę.

Lekcje Wartości to akcja zachęcająca kobiety do dzielenia się historiami, które stoją za ich dzisiejszą śmiałością i samoakceptacją. Dowodzi, że za każdym razem, kiedy mówią – “jestem tego warta”, stoi za tym szereg doświadczeń i wydarzeń. Mowa nie tylko o wzlotach, ale również o upadkach, które doprowadziły je do miejsca, w którym się teraz znajdują. To właśnie one tworzą ostateczny obraz tego, kim jesteśmy. L'Oréal Paris za pomocą kampanii pomaga dostrzec kobietom, jak wielkie mają znaczenie i zachęca do budowania ich pewności siebie. Namawia również do tego, żeby spojrzeć na siebie bez

Magda Boczarska pojawi się w kampanii reklamowej promującej akcję. Kampania obejmie reklamy na You Tube oraz na platformie meta, będzie trwała 10 dni.