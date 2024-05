Magdalena Lamparska nową ambasadorką marki Jan Marini

Jak mam ten tusz do rzęs na oczach to wszyscy prawią mi komplementy. Rzęsy spektakularnie wydłużone i rozdzielone

Magdalena Lamparska, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, nazywana jest „jedną z piękniejszych i utalentowanychaktorek telewizyjnych, filmowych i teatralnych.” Obecnie możemy oglądać ją na ekranach kin, telewizorów oraz deskach teatru. W swoich kreacjach aktorskich zaskakuje różnorodnością. Rozwija swoją karierę także za oceanem. Dzieli życie na dwa kraje - pracuje zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. Aktorstwo jest dla niej poszukiwaniem nowych przestrzeni i tożsamości. Lubi zmiany. Chce opowiadać ważne historie, zarówno teatralnie jak i filmowo. Ponadto współtworzy Fundację GERLSY, której celem jest tworzenie kobiecych historii i ich ekranizacja. To organiczna inicjatywa, która zajmuje się pisaniem scenariuszy, gdzie główne bohaterki to kobiety. Zrodziła się z chęci wsparcia kobiecego głosu.

Zobacz także: Super prezenty dla super mamy w super cenach

Amerykańska marka Jan Marini Skin Research powstała w 1994 roku w Kalifornii. Niezmiennie od lat, marka posiada ugruntowaną pozycję na rynkukosmetycznym ze względu na innowacyjność swoich produktów, które cechuje niezwykle przemyślany skład, gwarantujący zauważalne rezultatyw stosunkowo krótkim odstępie czasu. Jej założycielka, Jan Marini, znana w branży beauty ze swojej pasji, jest uważana za ekspertkę w swojej dziedzinie i innowatorkę w zakresie pielęgnacji skóry.

Marka zasłynęła z licznych innowacyjności na rynku dermokosmetycznym, którymi są m.in. wprowadzenie pierwszej rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy C z DMAE, pierwszego produktu z TGF beta 1, a także wyłącznego patentu na tymozynę beta 4 w pielęgnacji skóry. Ponadto sama Jan Marini jako pierwsza w historii opracowała antyoksydacyjny filtr przeciwsłoneczny oraz była pierwszą firmą kosmetyczną, która połączyła kwas glikolowy, salicylowy i azelainowy w jeden produkt wielofunkcyjny do stymulacji i odnowy skóry. Skuteczność wybranych kosmetyków została udokumentowana poprzez niezależne badania naukowe opublikowane na łamach czasopisma Journal of Drugs in Dermatology. Marka nieprzerwanie prowadzi liczne badania wśród niezależnych ośrodków badawczych mające na celu potwierdzenie jakości i efektywności gotowych receptur.

Stabilną podstawę stanowi zindywidualizowana pielęgnacja domowa, którą uzupełniają zabiegi profesjonalne, o różnych poziomach intensywności - od eksfoliacji enzymatycznych, poprzez bardziej zaawansowane, progresywne peelingi glikolowe (także o różnych poziomach intensywności).

i Autor: materiały prasowe Jan Marini

i Autor: materiały prasowe Jan Marini