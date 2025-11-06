Magia adwentu z kalendarzami adwentowymi Notino 2025

Notino Advent Calendar 2025

Codzienna dawka radości w trakcie świątecznego szaleństwa. W środku znajdziesz 25 pudełeczek wypełnionych najnowszymi trendami, nowościami i bestsellerami – od kosmetyków do makijażu po produkty do pielęgnacji włosów. Wśród marek znalazły się m.in. Tomas Arsov, Bourjois, Dermacol, theBalm i Yves Rocher. Wartość kalendarza to 427 PLN.

Notino Advent Calendar 2025 Exclusive

Opcja premium dla tych, którzy pragną od życia tylko to, co najlepsze. W eleganckim, designerskim opakowaniu znajdziesz 25 przegródek pełnych luksusowych kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych od takich marek jak FOREO, Elizabeth Arden, Moroccanoil czy Prada.

Notino Advent Calendar 2025 – 12 Days of Fragrant Joys

Idealny dla miłośników zapachów. Ten kalendarz skrywa 12 miniaturowych perfum, które umilą czas adwentu i wprowadzą odpowiedni świąteczny nastrój. Znajdziesz w nim znane marki, takie jak Carolina Herrera, Marc Jacobs, Gucci, Chloé, Juicy Couture i Rabanne, a także kilka ukrytych perełek, takich jak Korres czy Tomas Arsov. Zawartość jest warta prawie 512,30 PLN.

Notino Advent Calendar 2025 – Secret of K-Beauty

Koreańska pielęgnacja podbiła świat, a teraz możesz cieszyć się nią każdego dnia aż do świąt. Kalendarz zawiera 25 produktów do pielęgnacji od popularnych koreańskich marek, które nauczą Cię, jak dbać o siebie z miłością. Wartość kalendarza przekracza 853,90 PLN.