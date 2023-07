i Autor: Shutterstock Modny kolor na wiosnę 2023 dla kobiet po 40-tce

Znaczenie kolorów

Magia kolorów. Noś ubrania w tym kolorze, a przyciągniesz do siebie wymarzonego faceta. Ta barwa sprzyja miłości

kaja 11:30

Psychologia kolorów zajmuje się znaczeniem i symboliką poszczególnych barw. Uznaje się, że niektóre kolory mogą działać na nas pobudzająco lub kojąco. Chcesz przyciągnąć miłość do swojego życia? Okazuje się, że jest jeden kolor, który szczególnie sprzyja uczuciom i zapewnia powodzenie w miłości. To kolor romansu, pasji oraz kobiecości. Noś go codziennie, a przyciągniesz do siebie miłość.