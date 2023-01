Magiczny kolor ubrań dla kobiet z zielonymi oczami. W tym kolorze wyglądają jak księżniczki z "Tysiąca i jednej nocy"

Najlepsze kolory dla zielonych oczu. Podkreśl swoją tęczówkę ubiorem

Zielone oczy to jedna z najrzadziej występujących barw tęczówki na świecie. Szacuje się, że zielony oczy ma zaledwie 1 proc. populacji. Kolor oczu można rewelacyjnie podkreślić ubiorem. Niektóre barwy wydobędą Twoje naturalne piękno i sprawią, że będziesz lśniła jak księżniczka. Zobacz, jak powinny ubierać się kobiety z zielonymi oczami.

Zobacz także: Jak powinny ubierać się kobiety z niebieskimi oczami? To dla nich najpiękniejszy kolor ubrań, który zwali innych z nóg. Podkreśli tęczówkę i urodę

Kolory ubrań dla zielonych oczu - fioletowy

Fioletowy kolor rewelacyjnie podkręci zieloną barwę oka. Najlepiej sprawdzą się ciemne fiolety, na nawet intensywna śliwka. Odcień ten cudownie podbije kolor tęczówki i sprawi, że będzie ona na pierwszym planie.

Kolory ubrań dla zielonych oczy - żółty

Kolejnym kolorem, który pasuje do zielonych oczy jest żółty. Dobrze sprawdzi się zarówno zgaszony odcień, typu musztardowy, jak intensywna cytryna. Jeżeli wolisz coś bardziej stonowanego, to postaw na jasne beże w ciepłych tonacjach, Wydobędą one głębię koloru Twoich oczu i je podkreślą.

Kolory ubrań dla zielonych oczy - koralowy

Jeżeli masz zielone oczy i rude włosy to strzałem w dziesiątkę będą ubrania w jasnych odcieniach czerwieni, pomarańczy czy w kolorze koralowym. Sprawią one, że tęczówka znajdzie się na pierwszym planie, a ty będziesz hipnotyzować spojrzeniem.

Sonda Jaki masz kolor oczu? Oczy niebieskie Oczy zielone Oczy szare Oczy piwne Oczy jasnobrązowe Oczy ciemnobrązowe