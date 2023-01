Magiczny krem na zmarszczki dla kobiet po 40-tce w Rossmannie! Potrójne działanie przeciwstarzeniowe lepsze niż laser. Teraz za mniej niż 35 zł

Promocje z gazetki promocyjnej Rossmanna! Przeciwzmarszczkowy krem L'ORÉAL PARIS za mniej niż 35 zł

Promocje w Rossmannie. Procesów starzenia się skóry nie można całkowicie zatrzymać oraz znacząco cofnąć. Styl życia oraz pielęgnacja mogą jednak je skutecznie spowolnić, a nawet w umiarowym stopniu je odwrócić. Możliwe jest zminimalizowane płytkich zmarszczek oraz widoczne napięcie skóry oraz poprawa owalu twarzy. W działaniu przeciwzmarszczkowym ważne jest, by prowadzić zdrowy tryb życia, pić odpowiednią ilość wody oraz stosować regularną pielęgnację. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz hitowy krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 40-tce od L'ORÉAL PARIS. To skoncentrowana dawka składników aktywnych, których potrzebuje skóra dojrzała. Krem L'ORÉAL PARIS Revitalift Laser X3 to skutecznie działanie, a jego regularne stosowanie może dać efekty porównywalne do laserów. L'ORÉAL PARIS Revitalift Laser X3 w promocji Rossmanna kosztuje jedynie 33,99 zł.

- Kobiety często oczekują szybkich i widocznych rezultatów w walce z oznakami starzenia się skóry, jak po zabiegu medycyny estetycznej. Dla takich kobiet stworzono Revitalift Laser X3 noc o wyjątkowej konsystencji kremu-maski. Regenerująca terapia opracowana specjalnie na noc, która jest kluczowym czasem dla odbudowy skóry. Rozwiązanie ekspertów L'oréal Paris potrójne działanie anti-age: 1. Wypełnia skórę i redukuje zmarszczki: formuła wzbogacona o Pro-Xylane™ o stężeniu 3 proc., aby dokładnie redukować zmarszczki. Poprawia strukturę powierzchni skóry: zawiera LHA (kwas lipohydroksylowy) i kwas hialuronowy, które wygładzają i udoskonalają strukturę skóry. Pomaga przywrócić skórze właściwości ochronne: formuła zawierająca wyciąg roślinny z Cantella Asiatica, znany w medycynie ze swojego działania odbudowującego, przywraca skórze właściwości ochronne, by zabezpieczać ją przed działaniem czynników zewnętrznych. Innowacyjna konsystencja kremu-maski: ultradelikatna konsystencja subtelnie otula twarz niczym maseczka, uwalniając aktywne czynniki przez całą noc. Widoczne rezultaty: po przebudzeniu skóra wygląda jak nowa: jest bardziej świeża i wygładzona - czytamy w opisie producenta na stronie Rossmanna.

