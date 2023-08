Magiczny krem na zmarszczki za 8 zł. Uelastycznia skórę i działa jak botoks w gabinecie kosmetycznym. Idealny dla skóry suchej

H&M zamyka swoje sklepy w galeriach handlowych. Zaknie się pierwszy sklep w Polsce. Działał przez 15 lat. Wyprzedaże się skończyły. Czy to koniec znanej sieci?

To najlepsze fryzury dla kobiet po 50-tce na blond włosy. Odmłodzą nawet o 10 lat. Eleganckie i wygodne

Pielęgnacja inspirowana pięknem Hawajów? To możliwe

Marka Cera+ słynie z dobrych jakościowo kosmetyków dla wymagających skór. Jeżeli wciąż jesteś w gronie tych szczęśliwców, którzy urlop mają jeszcze przed sobą to koniecznie przetestuj ich balsam po opalaniu. W składzie ma masło shea oraz aloes, które rewelacyjnie nawilżają oraz koją skórę.

Przyjemnie gorąca kąpiel czy orzeźwiający zimny prysznic? Nieważne co wolisz lub na co akurat się zdecydujesz, kosmetyki BARWA z serii SPA EXPERIENCE dopełnią ten rytuał pielęgnacyjny, a ich wyjątkowe zapachy poprawią Twoje samopoczucie na długi czas. Inspirowane naturą oraz, jak sama nazwa wskazuje, relaksującymi zabiegami w SPA, będą idealnym wyborem po ciężkim dniu czy tygodniu, kiedy chcesz wykorzystać chwilę dla siebie na maksymalne odprężenie albo po prostu, gdy Twoja skóra potrzebuje odżywienia i ujędrnienia.

Ideepharm Jantar Medica Mgiełka Ochronna Do Włosów Z Filtrami Uva/Uvb to produkt, który kompleksowo zadba o Twoje kosmyki. Będą one nie tylko chronione przed promieniami UV ale także odżywione i lśniące.

Zmiękczająco-wygładzający krem-preparat do stóp - mocznik 40% od SheFoot to bomba odżywienia dla Twoich stóp. Klapki i sandały zdecydowanie to lubią. Produkt idealnie dba o skórę stóp w miejscach szczególnie skłonnych do rogowaceń i szorstkości, takich jak pięty, podeszwy stóp czy palce. Kompozycja składników aktywnych o działaniu silnie złuszczającym i wygładzającym, usprawnia procesy rogowacenia naskórka, wykazuje działanie wygładzające i zmiękczające, ułatwiając złuszczanie suchych i zgrubionych miejsc. Przetestuj również żel z tej serii.

Przeciwzmarszczkowy krem do cery dojrzałej kwiat słonecznika od marki Ziaja wspomaga naturalne procesy odnowy skóry. Wygładza zmarszczki oraz zapobiega ich powstawaniu. Aktywnie nawilża, uelastycznia i przyspiesza regenerację naskórka. Hitem jest również krem z koenzymem Q10 oraz retinolem od Ziaja. To coś idealnego na jesień. Kupisz go za niewiele ponad 8 zł.

Perfecta GLOW ADAPT witaminowy podkład rozświetlający to zdecydowany hit dla wszystkich miłośników maksymalnie promiennej skóry. Daje on efekt przepięknego glow. Skóra wygląda zdrowo i maksymalnie świetliście. To perełka na lato.