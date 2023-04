Magiczny krem przeciwzmarszczkowy dla kobiet po 50-tce. Różany krem za 11 zł rozprawi się ze zwiotczałą skórą i wygładzi zmarszczki niczym specyfik na kilkaset złotych

Ten krem przeciwzmarszczkowy będzie hitem dla kobiet dojrzałych. Kosztuje tylko 11 zł

Marka Sielanka ma w tym tygodniu prawdziwą gratkę dla miłośników pielęgnacji. SIELANKA RÓŻA to kompleksowe działanie i odżywienie skóry. Krem ten kosztuje jedynie 11 zł i świetnie sprawdzi się w przypadku cer zmagających z utrata ujędrnienia oraz pierwszymi zmarszczkami. Ekstrakt z róży odmładza i zapewnia skórze efekt natychmiastowego liftingu. Uzupełnieniem pielęgnacji mogą być tonizujące hydrolaty Sielanki. Cudownie odżywiają, nawilżają oraz dodają orzeźwienia spragnionej skórze.

Marka Ziaja w tym sezonie stawia na witaminę C. Hitem tej kolekcji może być tonik C.B3 Naturalne Nawilżenie. Co ciekawe możesz go stosować jak klasyczny tonik, po oczyszczaniu twarzy, ale możęsz także go aplikować na makijaż. Dobrze dobrany atomizer idealnie rozprowadzi produkt w formie mgiełki, bez niszczenia makijażu. W kolekcji znajdziesz także żel do oczyszczania twarzy.

Zobacz także: Boski trik na lwią zmarszczkę. Usuniesz ją w domu bez botoksu za 600 zł! Wystarczy 5 minut dziennie

Zmagasz się z niedoskonałościami na skórze ciała? Marka Nacomi Next Level ma coś dla Ciebie. To wyjątkowy krem do ciała z niacynamidem oraz kwasem salicylowym. Bosko wygładza skórę i genialnie radzi sobie z wszelkimi wypraskami. Nacomi Next LvL Salicylic Acid usuwa martwe naskórki i ogranicza ilość wydzielanego sebum i łagodzi podrażnienia.

Wiosna i lato to czas kiedy w makijażu stawiamy na lekkie formuły. W make-upie rządzą kremy BB. Marka Sensum Mare posiada w swojej ofercie hitowy, multifunkcyjny krem BB - ALGOTONE. Łączy on w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo.

Marka Mystik Warsaw to marka dostępna na wyłączność w Kontigo. W ich najnowszej ofercie znajdziesz kosmetyki pełne blasku. To między innymi połyskują pigmenty, które pomogą Ci stworzyć makijaż z efekt holograficznym. Hitem tej kolekcji mogą okazać się wkłady do palety cieni. To praktycznie sprasowany brokat, który na oczach wygląda spektakularnie. To zdecydowanie perełka na sezon weselny.