Magiczny przewodnik prezentowy na święta

Miś pod choinkę - BEAR 2

Najnowsze osiągnięcie ze szwedzkiej kuźni pielęgnacyjnej FOREO: BEAR 2, czyli urządzenie z mikroprądami i pulsacjami T-Sonic, zaprojektowane do nieinwazyjnego liftingu twarzy w zaciszu własnego domu. Zapewnia napiętą, wymodelowaną i ujędrnioną skórę, jak nigdy dotąd. Przygotuj się na okres świąteczny i uroczyste kolacje przy świecach dzięki FOREO BEAR 2: ten potężny domowy trener mięśni twarzy ma wszystko, czego potrzebujesz, aby ją ożywić i jednocześnie zrelaksować. Od masażu pulsacjami T-Sonic, takiego jak Shiatsu i Refleksologia, po rutyny leczenia mikroprądami, każde marzenie beauty i wellnessowego freaka stanie się rzeczywistością! BEARA 2 wystarczy połączyć z nowym SERUM FOREO SUPERCHARGED 2.0, by przeżyć prawdziwie magiczne i kompleksowe doświadczenie ujędrniające.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Gładkie święta - PEACH 2

Koniec z maszynkami czy bolesnym woskowaniem. Z nowym urządzeniem IPL od FOREO możesz podarować na święta sobie lub bliskiej osobie komfort gładkiej skóry. FOREO PEACH™ 2 to zaawansowany depilator IPL o olbrzymiej mocy, dużym oknie zabiegowym, dopasowującej się główce, systemie chłodzenia skóry, zabiegu na całe ciało w 10 minut i… pięknym designie! To inwestycja w piękno, która dostarcza niezrównanych i trwałych rezultatów. Wykonane z ultrahigienicznego silikonu, to urządzenie gwarantuje bezbolesne i komfortowe doświadczenie usuwania owłosienia. Połącz je z luksusowym FOREO PEACH Cooling Prep Gel, by szybko uzyskać jedwabiście gładką skórę!

i Autor: materiały prasowe FOREO

Maska LED do zadań specjalnych

FOREO FAQ 202 to idealny wybór, jeśli pragniesz nuty prawdziwego luksusu w to Boże Narodzenie lub szukasz prezentu dla kogoś wyjątkowego. Ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z dopasowującego się do twarzy silikonu, FAQ™ 202 jest maską LED zupełnie nowej generacji. Pozwala zachować pełną swobodę ruchów, podczas gdy urządzenie będzie zwiększać produkcję kolagenu, zmniejszać zmarszczki (o 32% w 2 tygodnie), znacznie poprawiać jędrność, matowość oraz wyrównywać ton i teksturę cery. Maska FAQ 202 wyposażona jest w światło LED o 8 długościach fal i rozprzestrzenia je równomiernie na skórze za pomocą 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych. Doświadcz zabiegów LED na twarz klasy spa po naciśnięciu jednego przycisku.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Kosmiczna pielęgnacja - UFO 3

Dla tych chwil pełnych przyjemności, relaksu oraz momentów oddechu od świątecznego pośpiechu, warto zainwestować w niezwykłe SPA w zaciszu własnego domu. FOREO UFO 3, nowoczesne urządzenie beauty-tech, cenione przez celebrytów na całym świecie, przynosi rewolucję do twojego rytuału pielęgnacji z maseczkami. Przygotuj się na intensywnie nawilżoną, promienną i ujędrnioną skórę, gotową na wyzwania chłodu zimy i zatłoczony harmonogram świątecznych spotkań! Dzięki delikatnej terapii ciepłem, orzeźwiającej krioterapii, relaksującym pulsacjom T-Sonic oraz kompleksowemu spektrum światła LED, urządzenie spełnia wszystkie potrzeby skóry, zapewniając efekt przeciwdziałający starzeniu się. UFO 3 warto zestawić z nową maseczką FOREO Glow Addict z kolekcji Advanced Collection 2.0, by uzyskać jeszcze piękniejszy efekt rozświetlenia.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Dla niej i dla niego - LUNA 4 i LUNA 4 Men

To kultowe już szczoteczki soniczne od FOREO, idealne dla uzupełnienia kompleksowego i optymalnego szwedzkiego rytuału pielęgnacyjnego. Seria LUNA 4 wykonana jest z miękkiego, ultrahigienicznego silikonu, wyposażona w skuteczne pulsacje T-Sonic do dokładnego oczyszczania i rewitalizujący masaż z tyłu urządzenia. LUNA 4 to alternatywa premium do oczyszczania twarzy samymi rękoma. Z pewnością stanie się doskonałym prezentem, również dla panów, bo dostępna jest także w wersji dedykowanej do pielęgnacji twarzy i brody mężczyzn: FOREO LUNA 4 MEN. Przygotuj się na efekt świątecznego blasku!