Makijaż beauty. Pasuje na każdą okazje i w każdym wieku. Triki na boski make-up

Letni must have w Twojej szafie. Przegląd najważniejszych trendów sezonu

Makijaż beauty to przede wszystkim pięknie wyglądająca cera. Latem postaw na lżejsze podkłady, które ujednolica kolor, ale przy tym nie będą ciężkie. Zimą możesz wybrać bardziej kryjące formuły, które dobrze wyglądają w sztucznym świetle. Sprawdzaj również składy, wybieraj kosmetyki nawilżające, rozświetlające i zawierające w swoim składzie witaminy. Obsyp twarz delikatnie pudrem, w ten sposób utrwalisz podkład nie tworząc na twarzy maski. Wybieraj korektory pod oczy, które nie wysuszają skóry i nie wchodzą w zmarszczki.

Giorgio Armani Luminous Silk

Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu, co więcej, jego lekka konsystencja nie powoduje efektu maski

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION

Wielokrotnie nagradzany podkład Airbrush Flawless Foundation od Charlotte to lekka i długotrwała, mocno kryjąca formuła o naturalnym matowym wykończeniu, która wykorzystuje osiągnięcia nauki! Ten hybrydowy pielęgnujący podkład zawiera magiczny zestaw składników Charlotte Tilbury, w tym przełomowe magiczne REPLEXIUM® niwelujące widoczność zmarszczek. To niesamowicie wydajny podkład nowej generacji, który wygładza, rozmywa pory i zapewnia nieskazitelny efekt.

Tarte Maracuja Juicy Glow Skin Tint Foundation

Lekki podkład o średnim kryciu i świetlistym wykończeniu. Odzyskaj swój blask dzięki marakui juicy glow, aka lekkiemu podkładowi, który podbił internet. Średnie, elastyczne krycie i świeże, promienne wykończenie dla 16-godzinnego efektu rozmycia. 91% składników pochodzenia naturalnego, w tym kwas hialuronowy, marakuja i ponad 10 superfrutów, zapewnia skórze intensywne nawilżenie i pomaga poprawić wygląd nagiej skóry.

Benefit Cosmetics Boiing Cakeless

Mocno kryjący Boiing Cakeless zakrywa cienie pod oczami, niedoskonałości i wszelkie problematyczne miejsca na Twojej twarzy bez efektu maski! To niewykrywalny kamuflaż, który jest zaskakująco lekki! A to dzięki zawartym w formule pochodnym alg morskich znanych z właściwości wygładzających. Aplikator zakończony miękką gąbeczką ułatwi nakładanie korektora na całą twarz.

Charlotte Tilbury MAGIC AWAY LIQUID CONCEALER

To magiczny produkt, który sprawia, że cera wygląda perfekcyjnie! Magic Away Concealer to cudowny, kryjący korektor pod oczy w płynie. Charlotte Tilbury pracowała nad tym produktem przez 5 lat, a efektem jest święty Graal wśród korektorów, który redukuje widoczność ciemnych cieni pod oczami, przebarwień i niedoskonałości cery oraz sprawia, że w mgnieniu oka skóra wygląda na bardziej promienną!

YVES SAINT LAURENT Touche Eclat

Kultowy już korektor rozświetlający w płynie do każdego typu cery. Rewolucyjny rozświetlacz usuwa oznaki zmęczenia, rozświetla strefę cienia i wygładza rysy, nawilżając przy tym cerę. Kremowa, lekka konsystencja szybko stapia się ze skórą i daje efekt lekkiego krycia bez obciążania skóry.

