Makijaż, który o Ciebie dba

AVON Pielęgnujący podkład 3 w 1, który działa jak serum

Makijaż lekki jak druga skóra? Z podkładem – serum 3w1 od Avon to możliwe! Każde pociągnięcie pędzla nada skórze promiennego blasku, wyrówna koloryt, zapewniając lekkie – średnie krycie, a do tego pozostawi cerę nawilżoną aż do 72 godzin, nawet po zmyciu makijażu. Dodatkowo, dzięki SPF 30, ochroni skórę przed wolnymi rodnikami i słońcem - idealny wybór również dla cery wrażliwej. Wyniki badań konsumenckich potwierdzają, że już po dwóch tygodniach regularnego stosowania, aż 99% kobiet dostrzega, że ich skóra wygląda na zdrowszą i gładszą. Efekt „wow” to zasługa aż 82 proc. aktywnych składników pielęgnacyjnych – witaminy C i E, a także antyoksydantów.

Zobacz także: Kobiety z całego świata oszalały na punkcie tych perfum. To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych zapachów świata. Masz je w swojej kolekcji?

Serum dostępne jest w 22 odcieniach od naprawdę jasnych do ciemnych. Można wybierać w tonach ciepłych, chłodnych i neutralnych. Każda z nas na pewno dopasuje idealny odcień do swojej cery.

Formuły kosmetyków z linii Make up + pielęgnacja sprawiają, że można się nimi bawić i eksperymentować. Idealnie wpisują się w trend minimalistycznej kosmetyczki, w której znajdują się produkty wielozadaniowe. Serum w ciemniejszym odcieniu może być wykorzystane jako bronzer do konturowania na mokro, a szminka jako kremowy róż do policzków, a nawet lśniący cieniem do powiek. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

i Autor: Materiały prasowe Avon