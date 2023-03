Makijaż liftingujący powieki i unoszący brwi. Boskie triki dla kobiet po 50-tce, które odmłodzą Cię o co najmniej 10 lat

Odmładzający makijaż oczu dla kobiet po 50-tce. Makijażystka gwiazd zdradza tajniki młodego wyglądu

Wraz z wiekiem nasza skóra traci jędrność i pojawiają się na niej zmarszczki. Wiele kobiet boryka się także z opadająca powieką, czyli nadmiarem skóry na górnej części oka. Jedną z postaw działań przeciwstarzeniowych jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja. Dbaj o nawilżenie i odżywienie skóry. Pewne mankamenty może także ukryć przy pomocy makijażu. Wbrew pozorom, make-up nie postarza, a odpowiednie kosmetyki nie będą podkreślały zmarszczek oraz faktury skóry. Mario to jeden z największych wizażystów gwiazd. W sieci działa jako "Makeup by Mario". W swojej karierze malował między innymi Kim Kardiashian. Na swoim TikTok'u przygotował kilka wskazówek, jak malować oczy u kobiet dojrzałych. Te proste triki sprawią, że powieka zostanie "uniesiona", a spojrzenie odmłodzone.

Jak się malować po 50-tce? Triki makijażu oczu na opadającą powiekę

Zgodnie ze wskazówkami Mario, aby wykonać liftingujący makijaż oczu nie potrzebujesz wielu kosmetyków. Wystarczy Twój ulubiony eyeliner oraz sztuczne rzęsy. Makijaż zacznij od obrysowania eyeliner'em górnej powieki na wodnej linii rzęs. Zrób to delikatnie. Ta okolica jest bardzo wrażliwa i może powodować łzawienie. Następnie proces ten powtórz na dolnej linii rzęs. Pamiętaj jednak, by nie malować linii zewnętrznego kącika oka. W ten sposób możesz zmniejszyć oko i sprawić, że makijaż będzie przytłaczający. W kolejnym kroku sięgnij po sztuczne rzęsy i przyklej je od u samej nasady rzęs w środkowej części oka. Przy zewnętrznej części oka, przyklej je powyżej rzęs, by powiększyć ten obszar. W ten sposób optycznie otworzysz oko. Na koniec dorysuj eyeliner'rem kreską na powiece i wyciągnij ją w górę, w stronę brwi.

