Strefa beauty

Makijaż na festiwal! Gdzie szukać inspiracji?

W tym sezonie na własne uszy i oczy przekonamy się, jak różne oblicza sztuki mogą się wzajemnie inspirować i dopełniać, a to wszystko dzięki duetowi Darii Zawiałow i YSL eauty. To właśnie wokalistka i francuska marka udowodnią, że świat makijażu i muzyki są sobie bliższe, niż mogłoby się wydawać. Ich muzyczno-makijażowa relacja trwa od ubiegłego roku, kiedy Daria została lokalną ambasadorką marki globalnie. To elitarne grono tworzy obecnie jedynie 16 nazwisk z całego świata. Daria jest w nim jedyną reprezentantką Polski. Z uwagi na to, że wchodzimy w okres festiwali, pojawi się doskonała okazja do tego, żeby ta współpraca jeszcze mocniej wybrzmiała.

YSL BEAUTY NA OPEN'ER FESTIVAL Sezon festiwalowy nie może obejść się bez dobrej muzyki, ale również stylizacji pasujących do koncertów. Ich nieodłącznym elementem są festiwalowe makijaże, które można łatwo stworzyć z pomocą kosmetyków YSL Beauty. Będzie można się o tym przekonać na kilka sposobów podczas Open'er Festival. Fakt, że marka doskonale sprawdzi się w festiwalowej kosmetyczce, w trakcie wydarzenia podkreślą aż dwie ambasadorki. Tegoroczną headlinerką będzie bowiem Dua Lipa. Nie zabraknie też Darii Zawiałow. W dniach 03-06.07 podczas Open'er Festival zostanie udostępniony liczący 150 metrów kwadratowych Pop-Up utrzymany w koncepcie Beauty Light Club. Przestrzeń zostanie podzielona na kilka stref, z których każda pozwoli doświadczyć czegoś innego. Serwisy makijażowe czy make-up masterclass (w języku polskim i angielskim) dadzą możliwość nie tylko poznania i wypróbowania kultowych kosmetyków YSL Beauty, ale również nowości z pomadką Loveshine na czele. Pomimo że Darii Zawiałow w tym roku nie usłyszymy ze sceny Open'era, to będzie można ją spotkać podczas wydarzenia właśnie w Pop-Upie. Artystka zobaczy się fankami i fanami oraz zaprezentuje festiwalowy makijaż. Zobacz także: Jak skompletować letnią kosmetyczkę? O tym nie zapominaj podczas wakacji Pogłębianie relacji YSL Beauty ze światem muzyki to w tym momencie nasz główny kierunek strategiczny. Dla naszej marki zaangażowanie pokolenia Z w świat piękna oraz ich pragnienie wyrażania siebie są niezwykle istotne. Dlatego nasze partnerstwo z Open'er Festival nabiera szczególnej wartości. W tym roku podczas festiwalu będzie można zobaczyć nasze dwie wyjątkowe ambasadorki – Due Lipe oraz Darię Zawiałow. Naszym celem jest bycie tam, gdzie nasi konsumenci poszukują nie tylko doświadczeń, ale również marek, które odzwierciedlają ich wartości – powiedział Krzysztof Bożek, Brand Business Director YSL Beauté Polska. FESTIWALOWE MAKIJAŻE YSL BEAUTY DARII ZAWIAŁOW Daria Zawiałow to nie tylko utalentowana wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Gwiazda od lat dba również o swój wizerunek, którego nieodłącznym elementem jest make-up. Za jego festiwalową odsłonę, będą odpowiadać profesjonalni makijażyści YSL Beauty. Dzięki nim zobaczymy, jak z pomocą kolorówki marki stworzyć aż dwa makeupy idealne na plenerowe koncerty. Każdy z nich będzie jednocześnie wpisany w ogólnoświatowe trendy lansowane przez YSL Beauty. Fakt, że Daria Zawiałow należy do elitarnego grona ambasadorek marki, pokazuje, jak ważnym rynkiem dla YSL Beauty jest Polska. To nowy kierunek lokalnego zaangażowania, który nasz kraj wyznacza w Europie. Takie podejście odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów, którzy szukają autentyczności i bliskości – podsumował Krzysztof Bożek, Brand Business Director YSL Beauty Polska. Muzyczny kierunek, który obrała marka oraz wokalistka, która od lat kreuje swój wizerunek z pomocą makijażu, to zgrany duet. W tym sezonie przedstawią zupełnie nowe oblicze współpracy i wyniosą ją na nowy poziom. Już w ubiegłym roku wraz z nawiązaniem współpracy z Yves Saint Laurent Beauty mówiłam, że jest to dla mnie spełnienie marzeń, i że nawet nie śniłam o byciu jedną z 16 ambasadorek tej marki na świecie. Emocje, które wtedy mi towarzyszyły nadal nie opadły. Jestem bardzo podekscytowana nowymi projektami, które pozwolą mi rozwijać się w tej roli. Nie mogę doczekać się Open'er Festival, który w tym roku będzie dla mnie nie tylko świętem dobrej muzyki, ale również wspaniałego makijażu – powiedziała Daria Zawiałow. i Autor: materiał prasowy YSL i Autor: materiał prasowy YSL