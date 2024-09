Makijaż na jesień 2024. Porcelanowa baby doll cera

Jak samemu obcinać włosy. Profesjonalni fryzjerzy pokażą Ci, jak to robić. Obcinanie włosów w domu

Jesień 2024 w makijażu to przede wszystkim kontynuacja znanych nam trendów. Świat beauty znalazł się w momencie, gdy praktycznie wszystko jest modne, a ogranicza nasz jedynie nasza wyobraźnia. W trendach nadal będą geometryczne kreski i nostalgiczny powrót do lat 90-tych, tym razem w postaci niebieskich cieni do powiek.

Jednym z największych hitów tego sezonu będzie skóra w stylu baby doll. To delikatny i bardzo dziewczęcy makijaż stawiający przede wszystkim na kremowe produkty. Tutaj liczy się porcelanowa cera oraz rumiane policzki. Podstawą takiego makijażu jest pielęgnacja. Stawiaj na nawilżające i lekkie formuły. Unikaj ciężkich podkładów i mocnego konturowania. Te kosmetyki sprawdzą się w makijażu w stylu baby doll:

DRUNK ELEPHANT B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające

To połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu.

TARTE Maracuja Juicy Glow Skin Tint Foundation - Podkład rozświetlający

Średnie, elastyczne krycie i świeże, promienne wykończenie dla 16-godzinnego efektu rozmycia. 91% składników pochodzenia naturalnego, w tym kwas hialuronowy, marakuja i ponad 10 superfrutów, zapewnia skórze intensywne nawilżenie i pomaga poprawić wygląd nagiej skóry. awarte w produkcie perły marakui wywołują naturalne uczucie chłodzenia, zapewniając widocznie jędrniejszą, bardziej promienną i gładszą skórę.

CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK LIP & CHEEK GLOW - Róż do policzków

To inspiracja moją BESTSELLEROWĄ, NAGRADZANĄ kolekcją Pillow Talk i młodzieńczymi, radosnymi kolorami MIŁOŚCI, MARZEŃ i PASJI. Te nadające blasku, bogate w emolienty kremy rozświetlające do ust i policzków zapewniają efekt pełen ZMYSŁOWOŚCI i ŚWIEŻOŚCI oraz DELIKATNĄ nutę koloru na usta i policzki. Bądź najpiękniejszą wersją siebie!

CATRICE RÓŻ Blush Affair Cream & Powder Palette

Paleta zawierająca róż w pudrze i w kremie

Stosuj pojedynczo dla naturalnego wykończenia lub nałóż puder na krem, aby uzyskać trwały mocny efekt pigmentu

Łatwe blendowanie i budowanie krycia

Dostępny w trzech modnych i zachwycających odcieniach

RÓŻ DO POLICZKÓW NARS

Odkryj na nowo kultowy róż NARS w nowej formule. Teraz jest dostępny w 7 kultowych i zupełnie nowych kolorach, oferujących 16 godzin wygodnego, lekkiego noszenia. Pure Pigment Blend to innowacyjne połączenie czterech rodzajów pigmentów. Zapewnia intensywny i trwały kolor, który utrzymuje się przez cały dzień. Jedwabista formuła produktu rozprowadza się na skórze łatwo i równomiernie, zmniejszając widoczność niedoskonałości.

