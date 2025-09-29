Makijaż na jesień 2025. w tym sezon rządzą usta 3D!

Co przyciąga uwagę w tym trendzie? Przede wszystkim gra światła. Dzięki zawartości drobinek odbijających kolory pod różnym kątem wargi nabierają objętości, wydają się pełniejsze i bardziej wyraziste. Efekt 3D daje złudzenie wypukłości i „żywego” połysku, co świetnie komponuje się zarówno z letnią opalenizną, jak i wieczorowymi stylizacjami. Holograficzne usta stały się więc nie tylko festiwalowym hitem, lecz także sposobem na przełamanie codziennego makijażu. I KIKO Milano to wie!

3D HYDRA LIP STYLO (3 g/62 zł)

Ta pomadka to ekstremalna miękkość, nawilżenie do 8 godzin i promienne wykończenie w jednym! Jej formuła została wzbogacona aloesem, papają i naturalnymi ekstraktami olejowymi, aby dać ustom maksymalny komfort. Ma lekką, gładką konsystencję i jest niesamowicie łatwa w aplikacji. Dostępna jest w 18 odcieniach, zapewnia krycie od średniego do wysokiego. I ten elegancki look!

i Autor: KIKO Milano/ Materiały prasowe

3D HYDRA XTREME LIP GLOSS (6 ml/72 zł)

Ten nawilżający błyszczyk do ust daje ekstremalny efekt objętości 3D! Gwarantuje natychmiastowe wypełnienie i blask już od pierwszego pociągnięcia. Tak perfekcyjny lustrzany połysk możliwy jest dzięki ultraodblaskowym mikroperełkom. W jego formule znajdziemy także kwas hialuronowy, imbir, ekstrakt z lukrecji, masło cupuaçu i naturalne olejki. Ma lekką, nielepką konsystencję i dostępny jest w 6 świetlistych i uniwersalnych odcieniach nude i różu. Fokus na design opakowania – to małe dzieło sztuki!

i Autor: KIKO Milano/ Materiały prasowe

SECRET OIL CORE LIP BALM (3 g/72 zł)

To pierwszy na rynku tego typu balsam, którego rdzeń stanowi olejek do ust. Jego wyjątkowa konsystencja dosłownie rozpływa się w kontakcie z wargami, pozostawiając uczucie pełnego komfortu i wykończenia 3D. Jest dostępny w 3 wariantach kolorystycznych, ponadto każdy ma inne właściwości: Hydra Kiss z rumiankiem i aloesem koi, Pout Perfection z peptydami i witaminą C wygładza, a Cocoaquake z kwasem hialuronowym i olejkiem ze słodkich migdałów odżywia.