Makijaż na jesień! Światowa ekspertka wybrała 7 kosmetyków, które sprawdzają się o tej porze roku

Promienna cera – Skin Tint

Jeżeli chodzi o jesienny must have od Armani beauty to jest nim Skin Tint. Fluid nadaje zdrowy naturalny blask inspirowany włoskim zachodem słońca. Wzbogacony o Magic Hour Pearl – holograficzny piment, kwas hialuronowy, niacynamid, witaminę C oraz ekstrakt z białej lilii dba nie tylko o efekt wizualny, ale również o kondycję skóry, co podkreśliła również Aleksandra Artychowska.

Zadbaj o cerę z nowym Skin Tintem od Armani beauty. Dzięki delikatnej formule idealnie dopasowuje się do skóry tworząc promienne wykończenia z efektem makijażu szytego na miarę. Ta sama formuła pozwala też na szybką i bezbłędną aplikację. Dzięki technologii Micro Silk bez trudu można stopniować efekt krycia. Za każdym razem sama decydujesz o ilości i intensywności pigmentu, co daje świetne płótno dla kolejnych etapów.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Rozświetlacz z efektem biżuterii do twarzy – Acqua Highlighter

Promienna cera to jeden z uniwersalnych trendów, które sprawdzą się o każdej porze roku. Jesień nie jest tu wyjątkiem. Efekt nadany przez Skin Tint można dodatkowo podbić z pomocą rozświetlacza. Który z nich poleca National Face Designer Armani beauty? Jej zdaniem numerem jeden na złotą porę roku jest Acqua Highlighter w kolorze nr 3.

Ten kultowy kolor daje obłędny efekt biżuterii do twarzy. Idealne połączenie beżu z chłodnymi pigmentami pozwala uzyskać niezwykle świeży efekt. To jednak nie wszystkie zalety. Płynna formuła rozświetlacza umożliwia łatwą i intuicyjną aplikację. Dzięki temu nawet osoby, które nie mają wprawy, poradzą z nim sobie bez żadnego problemu.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Orzechowo-czekoladowe płynne cienie – Eye Tint

Jesień zawsze należy do brązów i o tej porze roku nie ma sensu zastępować ich czymś bardziej odkrywczym. Ciepłe, ponadczasowe i uniwersalne odcienie tego koloru sprawdzą się za każdym razem wraz z jej nadejściem. Doskonałym sposobem na przemycenie ich w makijażu są cienie do powiek Eye Tint. Ekspertka Armani beauty ma kilka sprawdzonych odcieni, które są wprost stworzone do jesiennego make-upu.

Płynne cienie Eye Tint w kolorach orzechowo-czekoladowych, które można znaleźć pod numerami 20, 22 oraz 30 to wybór, który idealnie podkreśli tęczówkę. Aplikacja trwa dosłownie kilka sekund, a efekt jest spektakularny. Do tego długotrwała płynna formuła sprawdzi się także do podkreślenia brwi. Można ją wykorzystać też do namalowania piegów. Wystarczy, że użyjesz mniejszego pędzelka i umieścisz małe kropki na nosie, a następnie delikatnie odciśniesz opuszkiem palca.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Tusz podkreślający spojrzenie – Vertigo Lift

Czarna klasyczna maskara to jeden z tych kosmetyków, które nigdy nie wychodzą z mody. Kiedy znajdzie się ten z efektem wow, to dalsze eksperymenty nie są już potrzebny. Po skończonym opakowaniu wystarczy kupić kolejne i cieszyć się efektami przez okrągły roku. Doskonałą maskarą na jesień, zimę, wiosnę i lato jest Vertigo Lift od Armani beauty.

Pięknie wydłuża rzęsy i naturalnie zagęszcza. Tu dłuższy komentarz jest zupełnie zbędny.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Płynny róż w odcieniu koralowym – Cheek Tint

Jesienna paleta to nie tylko brązy. Czerwień czy pomarańcz także świetnie prezentują się o tej porze roku. Można też sięgnąć po coś pomiędzy, a więc ciepły i efektowny koral. Ten w asortymencie Armani beauty można znaleźć np. w palcie dostępnych Cheek Tintów. Zgodnie z radami Aleksandry Artychowskiej o tym kosmetyku nie trzeba jednak myśleć wyłącznie w kontekście makijażu policzków.

Płynny róż Luminous Silk Cheek Tint w odcieniu 31, a więc koralowym, ciepłym i energetycznym nada policzkom lekkości. Dodatkowo można go również użyć jako cień na powiekę lub lekki pigment na usta, który doda dziewczęcego uroku.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Cynamonowe lip combo – Lip Power oraz Prisma Glass

Dopełnieniem jesiennego makijażu Armani beauty są kosmetyki do ust. Ekspertka na ten sezon poleca nie tylko pojedyncze rozwiązania, ale sprawdzony przez nią duet, a więc szminkę i błyszczyk, który podbije kolor i nada szkliste wykończenie. Żeby nic nie zostawiać przypadkowi, wskazuje konkretne odcienie, które stworzą cynamonowe lip combo wprost stworzone jako dodatek do jesiennych stylizacji.

Szminka Lip Power 109 oraz oraz błyszczyk Prisma Glass 06 idealnie sprawdzą się do dopełnienia jesiennego looku. Nadadzą kolor, połysk i maksymalne nawilżenie, bo formuła została wzbogacona o skwalan oraz kwas hialuronowy.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe