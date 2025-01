Makijaż na karnawał. Pokochasz te kolory i formuły

Wystarczy 20 minut, aby pozbyć się zmarszczek. To prawdziwy pogromca starości. Odmłodzi cerę i doda jej blasku. Domowa maseczka na zmarszczki

Promienne wykończenie skóry: Radiant Touch Creamy

To rozświetlacz w sztyfcie o formule wzbogaconej olejkiem jojoba i z wysoką zawartością mikroperełek. Jego delikatna, kremowa konsystencja doskonale przylega do skóry, a podczas aplikacji zapewnia natychmiastowy efekt kolorystyczny i idealne rozcieranie. Praktyczny format sztyftu umożliwia łatwe, a zarazem profesjonalne i staranne uwypuklenie oraz wymodelowanie rysów twarzy.

Kuszący efekt ‘bonne mine’: Unlimited Blush

To bogaty w pigmenty róż w pudrze o wysokiej trwałości, który utrzymuje się do 12 godzin. Momentalnie przylega do skóry, pozostawiając przyjemne uczucie komfortu i łatwo się rozciera, umożliwiając uzyskanie krycia dostosowanego do własnych potrzeb: od lekkiego, po intensywne. Jest dostępny w 2 wersjach wykończenia – matowym i metalicznym i daje kuszący efekt ‘bonne min

Na sucho i na mokro: Water Eyeshadow

To rewolucyjny cień do nakładania na sucho i mokro, wzbogacony składnikami aktywnymi o działaniu nawilżającym i wygładzającym. Miękka i kremowa konsystencja pozwala na stworzenie makijażu z trójwymiarowym efektem, o niezwykle żywych i czystych kolorach. Cień umożliwia zmienny stopień krycia, od półprzeźroczystego do pełnego i intensywnego efektu, jest niewyczuwalny na powiece, łatwo rozciera się i gwarantuje natychmiastowe oraz równomierne uwolnienie koloru.

Mocne krycie z brokatem: Glitter Shower Eyeshadow

To brokatowe cienie na sucho o wysokiej zawartości pigmentów i niezwykłej przyczepności, zapewniające natychmiastowy połysk i refleksy z efektem 3D. Łatwo się nakładają i pozostawiają przyjemne uczucie na powiekach, a ich lekka jedwabista formuła wzbogacona o odbijające światło mikrodrobinki zapewnia ekstremalny połysk.

200% efektu objętości: Maxi Mod Mascara

To idealny tusz do nadawania spojrzeniu głębi. Jego formuła została wzbogacona olejkiem arganowym, zapewniającym rzęsom miękkość, a wyjątkowo kremowa konsystencja otula je intensywną czernią. Miniszczoteczka z tworzywa Hytrel zapewnia wyjątkową precyzję, ponieważ wychwytuje 100% rzęs, nawet tych najkrótszych. W zależności od ilości nałożonych warstw, pozwala uzyskać efekt dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Kredka, jak eyeliner w płynie: Intense Colour Long Lasting Eyeliner

To kredka do zewnętrznej powieki oka, zapewniająca długotrwały efekt i intensywny kolor. Jej konsystencja wyjątkowo dobrze stapia się ze skórą, dając zaskakujący efekt eyelinera w płynie. Dzięki specjalnej, wodoodpornej formule, utrzymuje się w niezmienionym stanie nawet do 10 godzin. Praktyczny aplikator w gąbeczce, umieszczony w końcówce kredki, ułatwia rozcieranie.

Pełne usta i błyszczące wykończenie: 3D Hydra Lip Gloss

3D Hydra Lipgloss Limited Edition to nawilżający błyszczyk z efektem 3D, który sprawia, że usta wydają się optycznie pełniejsze, bardziej miękkie i błyszczące. Ma nawilżającą formułę, nadaje niespotykaną zmysłowość i zapewnia efekt ciepło-zimno. To niewiarygodny efekt objętości i niesamowity blask już za jednym pociągnięciem. Jego kremowa konsystencja i wygodny aplikator gwarantują łatwą aplikację także bez lusterka.

