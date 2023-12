Makijaż na Sylwestra 2023/2024. W ten sposób odmłodzisz spojrzenie i dodasz blasku. To największy sekret idealnego wyglądu gwiazd

Modny makijaż na Sylwestra 2022/2023. Co będzie w trendach?

Podczas sylwestrowej zabawy dozwolone jest wszystko. Błyski i brokat na oczach, kolorowe pomadki oraz szaleństwo z rozświetlaczem. Zanim jednak dasz się porwać makijażowemu szaleństwu postaw na pielęgnację. Tylko ona zapewni Ci piękną skórę i promienny wygląd. Dobrym sposobem na pielęgnacyjne last minute są maseczki. Dodają ona skórze blasku, wygładzają i zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia.

Zobacz także: Łatwa sztuczka na powiększenie ust bez chirurga robi furorę wśród kobiet. Efekt? "2. dzień, a już widzę rezultaty"

FOREO UFO 3

Podaruj skórze 5 przeciwdziałających starzeniu zabiegów spa na twarz. Potwierdzone klinicznie zmniejszenie zmarszczek w ciągu 1 tygodnia. UFO™ 3 bezpośrednio zwalcza efekty utraty wilgotności przez skórę oraz zmniejszenia elastyczności z wiekiem, ujędrniając jednocześnie skórę za pomocą chłodzącej krioterapii. W przeciwieństwie do tradycyjnych nawilżaczy i maseczek, technologia Hyper-Infusion urządzenia UFO™ 3 zapewnia dogłębne, długotrwałe nawilżenie, które pomaga wprowadzić składniki aktywne produktów pielęgnacji w głąb skóry, gdzie działają najlepiej. Sprawia to, że urządzenie to jest niezbędne do uzyskania młodziej wyglądającej, promiennej cery przez cały dzień.

i Autor: materiały prasowe Foreo

Żaden sylwestrowy makijaż nie może obejść bez podkładu i korektora. Tylko one zapewnią skórze piękny wygląd, bez przebarwień i niedoskonałości. Warto postawić na kosmetyki rozświetlające, które jednak zakryją, to co zakryć powinny.

CHARLOTTE TILBURY - HOLLYWOOD FILTER - rozświetlająca baza pod makijaż

Zainspirowany uwielbianymi filtrami z mediów społecznościowych i jasnymi hollywoodzkimi światłami - rozmywa niedoskonałości, wygładza i rozświetla, nadając niesamowity magiczny blask! Do stosowania jako koloryzujący primer, pod podkład lub do zmieszania z podkładem, a także jako rozświetlacz na wystające partie twarzy. Niesamowicie lekka formuła nawilża do 24 godzin, a jednocześnie wygładza i widocznie rozjaśnia skórę, zapewniając promienne wykończenie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

MAC - STUDIO RADIANCE SERUM-POWERED FOUNDATION

Nawilżający, delikatnie rozświetlający i poprawiający wygląd skóry podkład, który zapewnia +209% natychmiastowego nawilżenia, średnie krycie i długotrwały blask.

i Autor: Materiały prasowe MAC

Wygładzone i lekko rozświetlone spojrzenie to podstawa w makijażu, nieważne czy mowa o lekkim, dziennym, czy wieczorowym nieco cięższym makeupie. Dobry korektor pod oczy nie tylko zniweluje cienie pod oczami i rozjaśni tę okolicę, ale również sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą i pełną energii. Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkie uszkodzenia i podrażnienia. Ważne zatem, by korektor dodatkową jej nie obciążał i nie podkreślał suchych skórek i zmarszczek.

LANCÔME - Teint Idole Ultra Wear Care & Glow - Rozświetlający korektor w płynie

Korektor Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow nadaje skórze blasku nawet przez 24 godziny. Ten rozświetlający korektor o średnim stopniu krycia umożliwia łatwe podkreślenie rysów twarzy i subtelne uniesienie oczu. Co więcej, jest on niezwykle trwały – utrzymuje się na skórze przez cały dzień, nie blaknie i nie zbiera się w drobnych zmarszczkach. Kluczowym składnikiem korektora jest rozświetlające serum, które pielęgnują skórę, wyrównuje koloryt oraz doskonale nawilża. Połącz makijaż z pielęgnacją. Podkreśl swoje piękno i ciesz się zdrową i mocną skórą bez przebarwień.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme