Łatwa sztuczka na powiększenie ust bez chirurga robi furorę wśród kobiet. Efekt? "2. dzień, a już widzę rezultaty"

Czy można powiększyć usta bez interwencji kosmetyczki, czy chirurga medycyny estetycznej? Dla wielu kobiet naturalny wygląd ust jest powodem do kompleksów. W ostatnich latach modne stały się pełne i większe wargi i w związku z tym coraz więcej pań decyduje się na powiększenie ust u kosmetyczki, wstrzykując sobie w wargi kwas hialuronowy. Na TikToku pojawił się trend, który ma pomóc kobietom optycznie powiększyć usta i to bezinwazyjnie, samodzielnie w domu. Polega on na stosowaniu dwóch produktów: serum z kwasem hialuronowym oraz wazeliny. Kobiety chwalą się w komentarzach, że dzięki tej metodzie ich usta wyglądają na większe.

Jak optycznie powiększyć usta w domu?

Na zwilżone wodą usta wystarczy nałożyć niewielką ilość kwasu hialuronowego i dokładnie go wmasować. Następnie należy zaaplikować wazelinę, która pomoże utrzymać efekt nawilżenia przez długi czas. W tym sposobie na powiększenie ust ważna jest systematyczność - zabieg wykonuj 2-3 razy każdego dnia. Efekt większych ust można zauważyć już po trzech tygodniach.