Makijaż na Wielkanoc – świeżość, lekkość i wiosenny blask. Jak wyglądać promiennie przy świątecznym stole?

Naturalna cera to podstawa

Wiosenny makijaż zaczyna się od zdrowo wyglądającej skóry. Zamiast ciężkich, kryjących podkładów lepiej wybrać lekkie formuły – krem BB, CC lub podkład o właściwościach nawilżających. Kluczowe jest rozświetlenie cery, dlatego warto sięgnąć po delikatny rozświetlacz i kremowy róż w odcieniach brzoskwini lub różu.

Efekt? Skóra wygląda świeżo, promiennie i naturalnie – jak po spacerze na wiosennym słońcu.

ERBORIAN BB Crème Au Ginseng "Baby Skin" Effect SPF20 - Krem BB

Jego możliwość regulacji krycia i lekka konsystencja pozwalają na udoskonalenie i wyrównanie koloru cery, bez efektu ciężkości. Jego koreańska formuła z Białym Żeń-Szeniem, koreańskim składnikiem aktywnym znanym ze swoich właściwości wygładzających, dba o Twoją skórę każdego dnia.

Pastelowe oczy – hit na Wielkanoc

Świąteczny makijaż oczu świetnie wpisuje się w wiosenne trendy. Pastelowe cienie to absolutny must-have:

delikatny róż,

mięta,

lawenda,

jasny błękit.

Nie trzeba tworzyć skomplikowanych przejść – wystarczy jeden kolor na powiece i subtelnie podkreślona linia rzęs. Jeśli wolisz klasykę, postaw na beże i złoto, które pięknie rozświetlą spojrzenie.

SEPHORA COLLECTION Mini Mix Palette: minipaleta cieni do powiek

MINI MIX to miniaturowa paleta do makijażu oczu, która składa się z 3 doskonale dobranych odcieni podstawowych. Jest w niej wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć wyrazisty i trwały makijaż. Zawiera cienie o różnej konsystencji, które można stosować pojedynczo lub łączyć. Aby zapewniać jeszcze więcej makijażowych możliwości, potrójny zestaw jest wyjmowany. Wysuwany mechanizm umożliwia wyjęcie zestawu z palety MINI MIX i włożenie go do palety MEGA MIX. To prosty i zabawny sposób na stworzenie własnej, spersonalizowanej kompozycji.

Rzęsy i brwi – lekko podkreślone

Zamiast mocno podkreślonych rzęs lepiej wybrać efekt „no makeup”. Wystarczy jedna lub dwie warstwy tuszu wydłużającego. Brwi powinny być naturalne – delikatnie wyczesane i uzupełnione cieniem lub kredką.

SEPHORA COLLECTION RETRACTABLE BROW PENCIL - Wysuwana kredka do brwi

A gdyby tak nadać brwiom jeszcze więcej stylu? Wysuwana kredka do brwi SEPHORA COLLECTION to idealny sposób na łatwy makijaż.

Z jednej strony, posiada wyjątkowo cienką końcówkę, umożliwiającą precyzyjną aplikację, a także wodoodporną formułę, która gwarantuje długotrwały efekt. Wysuwany wkład jest odpowiednio zabezpieczony przed złamaniem. Dzięki temu możesz ją zabrać ze sobą wszędzie.

Usta w wiosennym wydaniu

Wielkanoc to czas, kiedy warto zrezygnować z ciężkich, matowych pomadek na rzecz lżejszych formuł:

błyszczyków,

pomadek satynowych,

tintów.

Najlepiej sprawdzą się odcienie nude, brzoskwiniowe i różowe. Dodają świeżości i nie przytłaczają całego makijażu.

Charlotte Tilbury Pillow Talk Blush Balm Lip Tint

Formuła z wyjątkową mieszanką 92% maseł i olejków roślinnych + peptydów odmładzających, odżywczy tint Charlotte do ust zapewnia dodatkową pielęgnację, komfort i wydajność. Jego silny kompleks peptydów odmładzających i maseł roślinnych – w tym masła shea, kakaowego i z nasion kokum. Każde pociągnięcie błyszczyka regeneruje, wypełnia i widocznie poprawia wygląd ust, optycznie wypełniając pionowe zmarszczki dla rozmycia, rozmycia i uzyskania miękkiego, gładkiego i luksusowego efektu różu o strukturze pączka róży.

Mały trik, który robi różnicę

Jeśli chcesz, by makijaż wyglądał jeszcze bardziej promiennie, spryskaj twarz mgiełką rozświetlającą lub nawilżającą. To prosty sposób na efekt „glow”, który idealnie wpisuje się w wiosenny klimat.

ONESIZE On 'Til Dawn - Matujący i wodoodporny spray utrwalający makijaż

Ten wysoce wydajny spray utrwalający makijaż utrzymuje się do 16 godzin, widocznie zwęża pory dzięki ekstraktowi z zielonej herbaty i kontroluje nadmiar sebum, zapewniając jednocześnie matowe wykończenie dzięki zawartości oczaru wirginijskiego.

Ultradrobna mgiełka w aerozolu rozprowadza się równomiernie przy każdym użyciu i tworzy efekt aerografu, dzięki czemu makijaż pozostaje nienaruszony i nie wymaga poprawek przez cały dzień.