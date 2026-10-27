Makijaż na zimę. Rozświetlona podróż przez kosmos piękna

W sercu kolekcji bije Stargazing Cheek & Eye Palette, która za pomocą opalizujących, mieniących się odcieni tworzy wielowymiarowe odbicia światła na powiekach i policzkach. To idealne narzędzie do kreowania zarówno subtelnych, eterycznych looków, jak i bardziej dramatycznych, galaktycznych makijaży, które przyciągną spojrzenia. Każdy odcień został starannie dobrany, aby imitować blask gwiazd i mgławic, zapewniając niezwykłe efekty świetlne.

Ale to nie wszystko! Kolekcja ON THE STARPATH dba również o pielęgnację. Balsamy do ust Peptide Glow to prawdziwa innowacja, która łączy odżywczą moc peptydów z olśniewającym, błyszczącym wykończeniem. Usta stają się nie tylko nawilżone i miękkie, ale także zyskują subtelny, kosmiczny blask, który doskonale uzupełnia makijaż oczu i policzków.

Całość kolekcji jest spójna nie tylko pod względem formuł, ale także designu. Głęboki, północny błękit, złote akcenty i błyszczące gwiazdkowe detale sprawiają, że samo opakowanie staje się integralną częścią tej niebiańskiej opowieści. Otwierając każdy produkt, przenosisz się w kosmos, gdzie każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o magii i blasku.

Catrice ON THE STARPATH to chwila piękna inspirowana magią kosmosu – promienna, nieograniczona i stworzona, by błyszczeć. Pozwól sobie na tę gwiezdną podróż i odkryj makijaż, który rozświetli Cię od wewnątrz!

Autor: Catrice/ Materiały prasowe

Autor: Catrice/ Materiały prasowe