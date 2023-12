i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Makijaż pełen blasku. Te kosmetyki upiększą Twoją skórę. Top 5 bestsellerów na każdą okazję

Makijaż na Sylwestra to przede wszystkim intensywne kolory na ustach, drobinki i brokat na oczach i maksymalnie rozświetlona skóra. Efekt glow pasuje nie tylko do makijażu twarzy, ale również doskonale sprawdza się na dekolcie i ramionach. To absolutny hit nadchodzących miesięcy, skóra muśnięta słońcem mieniąca się złotymi i srebrnymi drobinkami. Bez względu, czy wybierzesz makijaż w stylu glow, czy postawisz na coraz modniejsze matowe wykończenie, to musisz zadbać o skórę.