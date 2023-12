i Autor: Shutterstock makijaż

Makijaż pełen blasku. Te kosmetyki upiększą Twoją skórę. Top 6 bestsellerów na każdą okazję

Makijaż na Sylwestra to przede wszystkim intensywne kolory na ustach, drobinki i brokat na oczach i maksymalnie rozświetlona skóra. Efekt glow pasuje nie tylko do makijażu twarzy, ale również doskonale sprawdza się na dekolcie i ramionach. To absolutny hit nadchodzących miesięcy, skóra muśnięta słońcem mieniąca się złotymi i srebrnymi drobinkami. Bez względu, czy wybierzesz makijaż w stylu glow, czy postawisz na coraz modniejsze matowe wykończenie, to musisz zadbać o skórę.

Dobry podkład to podstawa makijażu, dzięki niemu nasza cera wygląda nieskazitelnie. Potrafi od zredukować przebarwienia, wyrównać koloryt skóry, a nawet zminimalizować widoczność zmarszczek. Na rynku dostępnych jest wiele podkładów, które potrafią rewelacyjnie zmatowić skórę albo wręcz przeciwnie, nadać jej zdrowy i promienny blask. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlającym. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia. Popularnością cieszą się przede wszystkim podkłady matujące, ale również dobrze mogą sprawdzić się te o działaniu nawilżającym i rozświetlającym. Zobacz także: To 3 najpiękniejsze fryzury na rzadkie włosy dla kobiet po 60-tce. Odmładzają o 10 lat i dodają elegancji każdej kobiecie. Dodadzą też włosom objętości Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Zapewnia długotrwały blask, który pozostaje świeży przez cały dzień - bez blaknięcia i osadzania się w drobnych zmarszczkach. Dostępny w wielu możliwych do zmieszania odcieniach, aby uzyskać jednolitą i zdrowo wyglądającą cerę, niezależnie od rodzaju i odcienia skóry. i Autor: Materiały prasowe Lancome Cienie pod oczami to zmora wielu kobiet, dlatego też tak ważny jest odpowiedni korektor pod oczy. Ten kosmetyk to zdecydowanie największy hit w makijażu ostatnich miesięcy, zapewnia doskonałe krycie, rewelacyjnie niweluje cienie pod oczami i niewielkie zmarszczki. Dzięki niemu twarzy wygląda na wypoczętą i o wiele młodszą. Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow - korektor pod oczy Delikatna, pielęgnująca formuła z dodatkiem serum jest idealna dla każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej. Korektor Teint Idole Ultra Wear Care & Glow nawilża skórę przez cały dzień, co czyni go również doskonałym wyborem dla skóry suchej. i Autor: Materiały prasowe Lancome Puder to jeden z najstarszych kosmetyków do makijażu. W czasach nowożytnych, puder kojarzymy z mocno matującymi suchymi formułami, które przypominają drobno zmieloną mąkę. Tego rodzaju pudry dosyć mocno podkreślały zmarszczki oraz uwydatniały suchość skóry. Dzisiaj na rynku znajdziesz o wiele bardziej zaawansowane formuły które rewelacyjnie sprawdzą się u każdej z nas. CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish - Puder matujący z możliwością uzupełnienia Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach. i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury Konturowania to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Wiele osób konturuje również nos - nałóż kosmetyk w małej ilości po obu stronach nosa, na środku zaaplikuj jasny puder i wszystko rozetrzyj. Clinique Chubby Stick Sculpting Contour Kredka modelująca Chubby Stick Sculpting Contour dodaje głębi i wyrazu wybranym obszarom twarzy. Kilka pociągnięć wystarczy, by uzyskać rezultaty godne najlepszych wizażystów. Rozsmaruj produkt na policzkach opuszkami palców, a przekonasz się, jak szybko wkomponuje się w skórę optycznie modelując Twoje kości policzkowe.Składniki i Autor: Materiały prasowe Clinique Lekko zaróżowione policzki to zdecydowanie gorący trend w zimowym makijażu. Latem stawiamy przede wszystkim na produkty opalizujące i rozświetlające, jednak zimą absolutnie rządzi róż. Wiele osób boi się tego typu kosmetyków i raczej unika ich w swoim dziennym makijażu. To błąd, róż na policzkach potrafi dodać zdrowego wykończenia skórze. Na rynku dostępnych jest wiele różnych formuł, każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. MAC GLOW PLAY BLUSH Wystarczy jedno muśnięcie, by nadać twarzy promienny wygląd. Róż MAC Cosmetics Glow Play Blush dodaje policzkom delikatnego koloru i jednocześnie pięknego blasku. Musisz tylko dobrać odpowiedni odcień i nanieść jedną lub więcej warstw. W ten sposób sama decydujesz o intensywności makijażu, a dzięki temu, że róż łatwo się rozprowadza, będziesz zachwycona efektem. i Autor: Materiały prasowe MAC Nie zapominaj o blasku. Niech się świeci DRUNK ELEPHANT - B-Goldi™ Bright Drops Połączenie niacynamidu 5%, kwasu diglukozylogalusowego, oraz ekstraktu z liści morwy rozjaśnia przebarwienia, ciemne plamy oraz ślady po trądziku, poprawiając przejrzystość skóry i nadając jej promienności, a zawarte w nim regeneracyjne olejki omega odżywiają i koją. Jednocześnie, odbijające światło pigmenty ożywiają ziemistą cerę, nie powodując efektu nadmiernego połysku czy brokatu. i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant