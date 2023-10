i Autor: Shutterstock makijaż

Makijaż w stylu "old money". Z tych kosmetyków wyczarujesz piękny look. Sprawdzona klasyka to zawsze dobry wybór

Styl "old money" w modzie to przede wszystkim klasyczne kroje i wysokiej jakości materiały. To ponadczasowa elegancja, która zawsze wygląda schludnie i nienagannie. W makijażu "old money" to typowo upiększające techniki oraz trwałe kosmetyki, które przetrwają każdą pogodę. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie kosmetycznych perełek, z którymi stworzysz makijaż "old money".