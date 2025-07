Makijaż w stylu retro! Wyjątkowa współpraca w świecie beauty

Makijaż retro to nie tylko odwzorowanie dawnych trendów, ale także możliwość twórczej interpretacji i dopasowania ich do współczesności.

Lata 90. i wczesne lata dwutysięczne przyniosły ze sobą odmienne podejście do makijażu, które również dziś przeżywa swój renesans. Moda lat 90. charakteryzowała się minimalizmem i naturalnością z subtelnym akcentem grunge'u. Popularne były matowe cienie w neutralnych odcieniach, cienkie brwi oraz usta podkreślone ciemniejszą konturówką i jasną pomadką. Natomiast wczesne lata dwutysięczne to era błysku i przepychu. Królowały brokatowe cienie do powiek, mocno błyszczące błyszczyki do ust oraz opalone skóry. Zarówno trendy lat 90., jak i wczesnych lat 2000., pomimo swojej odmienności, pozostawiły trwały ślad w historii makijażu i są chętnie reinterpretowane przez współczesnych entuzjastów piękna.

Powrót mody na lata 90. i dwutysięczne widać nie tylko w ubraniach, ale także w makijażu. Współczesne interpretacje tych trendów często łączą elementy charakterystyczne dla obu dekad, tworząc unikalne i świeże looki. Możemy zaobserwować powrót cienkich brwi zestawionych z błyszczącymi ustami lub matowych cieni w stylu lat 90. połączonych z rozświetlaczem, popularnym na początku nowego tysiąclecia.

Moc w kieszonkowym rozmiarze. Maksymalny klimat retro – essence wprowadza nową edycję trendową we współpracy z Polly Pocket™

Dzięki nowej edycji Polly Pocket™ Trend Edition marka essence przywraca prawdziwe wspomnienia z dzieciństwa na półki z kosmetykami. Ta limitowana kolekcja łączy nostalgiczny design z najnowszymi trendami w makijażu – stworzona dla wszystkich, którzy z sentymentem wspominają urocze światy Polly i wiedzą, że wielkie marzenia nie wymagają wielkiego formatu.

Delikatne pastelowe odcienie, zabawne detale i mnóstwo pozytywnych emocji charakteryzują tę kolekcję. Od błyszczącego błyszczyka do ust z oryginalnym breloczkiem Polly Pocket™, przez zmieniający kolor róż do policzków, po paletę cieni do powiek, która otwiera się jak miniaturowy świat marzeń – każdy produkt to mała przygoda kosmetyczna pełna niespodzianek.

Kolekcja Polly Pocket™ essence Trend Edition celebruje nieustraszoną siłę dziewczyn, kreatywne stylizacje i radość odkrywania – zapewniając maksymalne doznania wporęcznym mini formacie. Tak jak Polly.

Dostępna w sklepach i online od 28 lipca 2025 r. Tylko do wyczerpania zapasów

i Autor: materiały prasowe essence

