Makijażowe nowości na 2024 roku. Ogromny przegląd trendów

Nie ma pięknego makijażu bez zadbanej skóry. Przed większym wyjściem warto postawić na zabiegi bankietowe, które dają natychmiastowy efekt. Synonimem tego rodzaju zabiegów jest słynny miś od FOREO. To prawdziwy game changer w pielęgnacji ujędrniającej. Skóra jest wyraźnie napięta, a nawet wyszczuplona. Udowodniono klinicznie, że BEAR™ 2 w zaledwie 1 tydzień znacznie zmniejsza zmarszczki oraz zwiększa jędrność i elastyczność skóry – bez żadnych skutków ubocznych. To jedyne urządzenie oferujące 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu – BEAR™ 2 zostało zaprojektowane do modelowania 69 mięśni twarzy i szyi – dla twarzy o pięknym konturze i młodzieńczej cery. Nie wierz promocji. Uwierz wynikom. BEAR™ 2 stosuje mikroprąd o natężeniu do 680 uA, aby modelować 69 mięśni twarzy i szyi, zapewniając cerze lepszy kontur i jędrność. Wykazano, że mikroprąd zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, aby ujędrniać skórę oraz zwalczać drobne linie i zmarszczki.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Baza, baza i jeszcze raz baza. HOLLYWOOD FILTER - rozświetlająca baza pod makijaż od marki Charlotte Tilbury to zainspirowany uwielbianymi filtrami z mediów społecznościowych i jasnymi hollywoodzkimi światłami - rozmywa niedoskonałości, wygładza i rozświetla, nadając niesamowity magiczny blask! Do stosowania jako koloryzujący primer, pod podkład lub do zmieszania z podkładem, a także jako rozświetlacz na wystające partie twarzy. Niesamowicie lekka formuła nawilża do 24 godzin, a jednocześnie wygładza i widocznie rozjaśnia skórę, zapewniając promienne wykończenie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

W Księżycowy Nowy Rok marka MAC życzy Ci niekończącej się passa szczęścia z M·A·C! Wszystko dzięki specjalnej kolekcji, na którą składają się bestsellerowe produkty - wszystkie zapakowane i gotowe jako prezent dla najbliższych Ci osób. Celuj więc prosto w szczęście za pomocą najbardziej popularnych produktów do pielęgnacji i makijażu w zupełnie nowych, jak i już sprawdzonych odcieniach dostępnych w kolekcji M·A·C Lovestruck Luck. Opakowania tej limitowanej kolekcji inspirują się smokiem, który jest symbolem Księżycowego Nowego Roku. Widniejący na nich wzór smoczej łuski przekształca się w siatkę drobnych, zazębiających się serc, co sprawia, że produkt jest równiewyjątkowy, jak i pożądany.

Aby uzyskać policzki muśnięte miłością, wybierz róż Powder Blush w odcieniach Power To You! lub Full Of Wonder. Następnie, utrwal makijaż przy pomocy matowego pudru Pro-choice: Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder.

i Autor: materiały prasowe MAC

Rozświetlający puder sypki Mgła Pudrowa od marki PAESE to twój najlepszy przyjaciel. Sprawia, że cera jest naturalnie rozświetlona. Optycznie wygładza skórę - efekt soft focus. Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Zapewnia gładkie i świetliste wykończenie makijażu.

i Autor: materiały prasowe PAESE

Nowy Rok i Twoje nowe silniejsze “Ja”. Limitowana kolekcja Glow With Luck marki Bobbi Brown podkreśli blask Twojej skóry dzięki kultowym formułom i mieniącym się drobinkom, a kolorowy design opakowań inspirowany smokiem pozwoli natchnąć ducha pełnią szczęścia.

Luxe Eye Shadow SINGLES od Bobbi Brown

Błyszcząca się formuła cieni do powiek została zaprojektowana tak, aby dodać makijażowi oczu blasku. Dzięki nowemu, bogatemu w drobinki wykończeniu, cień przenosi spojrzenie na wyższy poziom - to zasługa nieprzeciętnego połysku oraz subtelnego koloru.

i Autor: materiały prasowe Bobbi Brown