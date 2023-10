i Autor: Materiały prasowe

Strefa beauty

Makijażowe nowości na zimę z Sephory. Przegląd najmodniejszych trendów

Sephora przedstawiła swoje nowości na nadchodzący sezon. Tegoroczny sezon to przede wszystkim kontynuacja letnich trendów takich jak: neutralny, inspirowany kawą, Latte Makeup, różowe szaleństwo z makijażem w stylu Barbie oraz delikatnie zabawy z różem do policzków ze Strawberry Makeup. Zima 2023/2024 to również czas ciemnych rockowych makijaży oraz romantycznych pasteli. Sprawdź, jakie nowości ze świata makijażu znajdziesz w tym sezonie w perfumeriach Sephora.

Szlachetne cienie do powiek GIVENCHY Givenchy proponuje idealną kombinację kolorów za pomocą, który podkreślisz swoje spojrzenie. Doskonale wyważone odcienie z różnymi efektami wykończenia: od matowych przez metaliczne po błyszczące. Cienie są trwałe i mocno nasycone kolorem. Idealnie rozprowadzają się po powiece, by oddać jej subtelność. Efekt utrzymuje się do 12 godzin - bez rozmazywania oraz utraty intensywności. i Autor: Materiały prasowe Sephora AFTERGLOW LIQUID BLUSH – Róż w płynie od marki NARS - Uwielbiam te wysoce zmysłowe formuły. Pięknie suną po skórze i pozwalają stworzyć pożądany efekt - François Nars, założyciel i dyrektor ds. projektu marki NARS. Ten nowy róż w płynie Afterglow daje na skórze efekt łączący nawilżenie i zmysłowy kolor, który wprawi Cię we wspaniały nastrój! Jedwabista, lekka i kremowa, promienna, nierozmazująca się formuła doskonale się rozprowadza, pozostawiając na policzkach szykowny, pełen blasku efekt!Formuła kosmetyku, wzbogacona o hialuronian sodu, witaminę E i kolagen roślinny, chroni również przed stresorami środowiskowymi.Dostępny w 6 odcieniach. i Autor: Materiały prasowe Sephora SEPHORA COLLECTION - The Future is Yours - Zestaw aksamitnych pomadek niepozostawiających śladów Bożonarodzeniowy zestaw aksamitnych pomadek niepozostawiających śladów SEPHORA COLLECTION powraca na święta z 5 ponadczasowymi i niezastąpionymi kolorami. Żywa czerwień, tony różowe lub nude: żongluj kolorami, przyjemnościami i pięknymi ustami. Osiągnij maksymalny efekt matowy dzięki pomadce do ust n°1 SEPHORA COLLECTION. Aksamitna pomadka niepozostawiająca śladów: płynna matowa pomadka łącząca komfort, trwałość i intensywną pigmentację. Matowa i trwała aksamitna Pomadka niepozostawiająca śladów w srebrnym etui to idealny prezent. 5 pomadek w formacie standardowym. i Autor: Materiały prasowe Sephora HUDA BEAUTY - MASKARA 1 COAT WOW! Ta mała nowość dba o zagęszczenie i optymalne rozdzielenie rzęs, jest łatwa w użyciu, jej zakrzywiona szczoteczka nanosi odpowiednią ilość produktu - dla uzyskania natychmiastowego efektu, aby wachlarz rzęs był idealnie wydłużony, że jej formuła (kremowa i ultra czarna) została opracowana na bazie mieszanki wosków,objętość sięga zenitu, rzęsy są cudownie podkręcone. i Autor: Materiały prasowe Sephora ILIA MAKEUP - EYE STYLUS SHADOW STICK – Cień do powiek w sztyfcie Dostępna w 5 matowych lub połyskujących odcieniach - ta zupełnie nowa kredka do oczu (miękka i jedwabista) może być nakładana wzdłuż linii rzęs i na powieki (górną i dolną) - dla szalonego, delikatnego lub bardzo odważnego efektu! Lekka formuła nasycona bogatymi pigmentami, które można budować oraz intensywnymi a jednocześnie subtelnymi tonami – gładko sunie po powiekach. i Autor: Materiały prasowe Sephora