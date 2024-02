Makijażowe trendy na rok 2024

ESPRESSO MAKE-UP

W 2023 roku na social mediach królował trend na latte make-up. Teraz przyszedł czas na espresso make-up. Jak sama nazwa wskazuje, jest to look inspirowany mocną, czarną kawą - za wzór podaje się makijaż Moniki Bellucci z lat 90-tych. Espresso make-up skupia się na smoky eyes w odcieniu ciemnego brązu. Usta pozostawiamy naturalne, a policzki podkreślamy bronzerem. Do jego wykonania sprawdzi się:

CELIA ART Konturówka automatyczna do oczu, odcień 02 brązowa

Automatyczna konturówka do oczu nowej generacji marki Celia gwarantuje ekstremalnie gładki i precyzyjny makijaż. Wyjątkowo delikatna formuła zapewnia mocno napigmentowany kolor i doskonałe krycie. Lekko się rozprowadza i świetnie blenduje.

CELIA MY ONLY ONE Cień do powiek

Ten satynowy cień możesz nakładać warstwami i intensyfikować jego głębię. Doskonale sprawdzisię do makijażu w stylu espresso. Zapewnia długotrwały efekt i nie obsypuje się. Można go aplikować zarówno na sucho, jak i na mokro.

CELIA VELVET TOUCH Puder prasowany

Matujący puder prasowany długotrwale wygładza cerę. Zapewnia perfekcyjne wykończenie makijażu i pochłania nadmiar sebum. Lekki i delikatny, łatwo i równomiernie rozprowadza się na skórze.

VINTAGE ROMANCE

Ten trend lansuje makijaż rodem z powieści Jane Austen. Vintage romance to porcelanowa cera z lekko zaróżowionymi policzkami i subtelnie różowymi ustami. Jest bardzo świeży, nieco nostalgiczny. To idealny look zarówno na randkę, jak i do pracy. A co ważne, optycznie odejmuje nam lat.

CELIA Pomadko-błyszczyk

Ta półtransparentna pomadka nie tylko nadaje ustom delikatny błysk, ale dodatkowo je pielęgnuje. Jej formuła została wzbogacona o witaminy C i E, dzięki czemu nawilża usta i nadaje im piękny połysk. Apetyczny, winogronowy zapach umila malowanie ust.

PERFECTA MATT ADAPT Hialuronowy Matujący Fluid+Baza

To idealne połączenie podkładu i bazy pod makijaż. Jako podkład zapewnia perfekcyjne krycie o pięknym satynowo-matowym wykończeniu. Natomiast jako baza przedłuża świeżość i trwałość makijażu. Zawarty w podkładzie kwas hialuronowy zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia. Z kolei kwasy AHA ekspresowo wygładzają skórę.

PERFECTA JUICY LIP GLOSS NAWILŻAJĄCY BŁYSZCZYK DO UST CANDY CAKE

Maksymalnie nabłyszcza usta, a do tego subtelnie podkreśla ich kolor. Zapewnia długotrwały efekt. Żelowa konsystencja zawiera drogocenny olejek Monoi de Tahiti, który wykazuje silnie właściwości kojące i łagodzące. Usta stają się idealnie nawilżone, miękkie i pięknie wygładzone.

CELIA CHEEK BLUSH Róż do policzków

Zapewnia efekt świeżej i promienniej skóry już za pierwszym pociągnięciem pędzla. Delikatnie podkreśla kości policzkowe i nadaje cerze zdrowy wygląd. Dzięki satynowej formule aplikacja to czysta przyjemność!

NATURALNY LOOK

2024 rok mógłby być pod hasłem „niech żyje natura”. Make-up no make-up wszystkie dobrze znamy, ale tym razem jego podstawą jest nieskazitelna cera z delikatnym efektem glow. Możesz więc sięgnąć po krem BB lub lekki podkład dający efekt glass skin, ale pamiętaj, że w tym makijażu podstawą jest dobra baza.

CASHMERE SECRET GLAM Baza wygładzająco-rozświetlająca

Mikrosiateczka przestrzennych silikonów 3D perfekcyjnie kryje niedoskonałości cery i delikatnie wyrównuje zmarszczki. Dzięki niej skóra staje się kaszmirowo gładka i miękka w dotyku. Rozświetlające mikropigmenty odbijają światło, dając efekt wypoczętej, promiennej cery. Baza ułatwia nakładanie makijażu i sprawia, że na długo zachowuje świeżość.

CASHMERE TINT MAKE-UP Lekki wodny fluid Glass Look

Lekki fluid, który wyrównuje koloryt cery. Nadaje skórze naturalny, świetlisty wygląd - tzw. glass look, który lansuje m.in. Hailey Bieber. Wodna formuła fluidu zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry oraz ułatwia precyzyjną aplikację.

BŁĘKITNE OCZY…? NIE! POWIEKI

Wśród makijażowych trendów na 2024 rok nie mogło zabraknąć błękitu, który pojawił się już latem ubiegłego roku wraz z trendem mermaidcore, skupionym wokół podwodnego świata. Tym razem błękit jest mocnym akcentem na powiekach, przywodząc nieco na myśl lata 80. XX wieku.

CELIA MY ONLY ONE Cień do powiek

Aksamitny, satynowy cień do powiek ma delikatnie metaliczny vibe. Nałożony na morko da intensywny efekt, a na sucho - subtelny. Zapewnia długotrwały makijaż i nie obsypuje się.

CELIA ART Konturówka automatyczna do oczu, odcień 05 granatowa

Automatyczna konturówka Celia pomoże stworzyć precyzyjną kreskę inspirowaną morską falą. Niepigmentowany kolor i miękka konsystencja to gwarancja wyrazistego looku.

i Autor: Materiały prasowe makijaż