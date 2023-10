Mała - wielka pielęgnacja

Twój facet używa tylko jednego kramu? Teraz go przekonasz do pielęgnacji

Trend Biotech rozkręca się coraz mocniej – dając nam między innymi produkty kosmetyczne o niespotykanej dotąd skuteczności, łagodne dla natury, wspierające lokalne środowiska i bezkompromisowe w walce z problemami skóry i włosów. Ogromnym powodzeniem cieszą się biotechnologie kładące nacisk na zrównoważony rozwój. Nikt nie chce już produktów upiększających, które niszczą przyrodę – dane o markach działających nieetycznie są ogólnie dostępne i każdy może sięgnąć po tę wiedzę. Co ciekawe odchodzimy od hodowania roślin będących źródłem pozyskiwania składników na dużą skalę, bo oznacza to znaczne zniszczenie gruntów, zużycie wody i zanieczyszczenie. Dziś naukowcy próbują odtwarzać składniki identyczne z tymi naturalnymi. Ich produkcja odbywa się w laboratoriach i jest maksymalnie celowana. Zachowuje się natomiast niewielkie hodowle naturalne, ponieważ pomagają one odtwarzać i chronić zagrożone ekosystemy. Niesłychanie ważna jest też „czystość” składników. Dane pokazują, że niemal jedna trzecia wszystkich produktów kosmetycznych jest dziś uznana za czyste, pozbawione szkodliwych substancji, takich jak na przykład formaldehyd czy SLS.

POZNAJ KILKA PRODUKTÓW, KTÓRE ŚMIAŁO MOŻNA NAZWAĆ REWOLUCYJNYMI!

Kosmetyk: HADA LABO TOKYO GLOW Lotion Illumi-Hydrator

Dlaczego jest niezwykły: Zawiera Nano i Macro Kwas Hialuronowy, Kwas Traneksamowy i ekstrakt Hatomugi. Utrzymując optymalny poziom nawilżenia, lotion wygładza i przywraca skórze zdrowy wygląd i naturalny blask. Cechą charakterystyczną wszystkich kosmetyków Hada Labo Tokyo są również minimalistyczne formuły dające maksymalnie możliwe efekty. Zgodnie z japońską filozofią - mniej znaczy więcej - te produkty zawierają tylko najlepsze składniki, bez zbędnego obciążenia dla skóry. Ten produkt możesz stosować po umyciu twarzy jako pierwszy etap nawilżania, ale także w ciągu dnia, nawet na makijaż.

Dla kogo jest idealny: Skorzysta z niego każdy rodzaj skóry, a szczególnie ta wrażliwa. Wypełnia zmarszczki, ujędrnia, redukuje oznaki starzenia i silnie, błyskawicznie nawilża.

Kosmetyk: Nuxe Super Serum [10] Eye

Dlaczego jest niezwykły: Został specjalnie stworzony z myślą o oznakach starzenia okolic oczu. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, nadając mu wygląd o 10 lat młodszy. Technologia anti-aging NUXE łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym. Jest to innowacyjna metoda, która jest w 100% naturalna i nie wymaga stosowania silikonu. Formuła zawiera starannie wyselekcjonowane składniki, naturalnego pochodzenia, które wnikają w głąb skóry, skutecznie działając w jej głębokich warstwach. Dodatkowo formuła zawiera niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, odpowiedniego dla wrażliwej skóry, jest silnym antyoksydantem, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień.

Dla kogo jest idealny: Dla każdego, kto czuje, że skóra wokół oczu potrzebuje Super-traktowania. Konsystencja jest lekka i łatwo wchłania się w skórę, nie pozostawiając tłustego wykończenia.

Kosmetyk: BARWA Naturalna Peeling trychologiczny Octowy

Dlaczego jest niezwykły: Specjalnie dobrane składniki (między innymi kwas mlekowy, salicylowy, kwasy AHA i Arginina) działają oczyszczająco, nawilżająco i regenerująco na skórę głowy i włosy, dzięki czemu dostają one optymalną dawkę składników odżywczych,

a w rezultacie rosną długie, zdrowe i lśniące. Kompleks kwasów, mocznik i papaina delikatnie, ale skutecznie złuszczą martwy naskórek oraz usuną inne zanieczyszczenia. Zawartość argininy pobudza krążenie krwi w skórze głowy, dzięki czemu mieszki włosowe są lepiej dotlenione, a w rezultacie włosy zostają pobudzone do wzrostu. Peeling trychologiczny doskonale przygotowuje skórę głowy do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Sprawia, że włosy nabierają objętości i dłużej pozostają świeże.

Dla kogo jest idealny: Działa odświeżająco na każdy typ skóry głowy, ale szczególnie sprawdza się przy problematycznej, przetłuszczającej się i zmęczonej skórze głowy.

Kosmetyk: Medilâge anti âge

Dlaczego jest niezwykły: Formuła łączy dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD®, które radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. AstaPure®Arava to bogaty w unikalne składniki ekstrakt z alg Haematococcus pluvialis uprawianych w ekstremalnych warunkach pustyni Arava. Zawarta w algach Arava astaksantyna chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i światła niebieskiego. Zabezpiecza również DNA białek i lipidów przed uszkodzeniami antyoksydacyjnymi oraz szkodliwym wpływem środowiska. Dodatkowo działa synergistycznie, nasilając działanie innych przeciwutleniaczy, takich jak witaminy E i C. Testy potwierdzają, że hamuje ona uszkodzenia komórek spowodowane wolnymi rodnikami i ekspozycją na promieniowanie UV. Z kolei Tetra SOD® to składnik pozyskiwany ze sproszkowanych alg Tetradelmis Chuii pochodzących z Parku Narodowego na południu Hiszpanii. Używa się do tego chronionej patentem, specjalistycznej technologii.

Dla kogo jest idealny: Dla każdego, kto chce dłużej czuć się i wyglądać młodo.

