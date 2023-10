Boski puder w promocji Rossmanna. Daje efekt świetlistej i promiennej cery za 33 zł. Kobiety po 50-tce mogą używać go bez obaw. Promocja trwa jeszcze tylko przez kilka dni

Promocje w Rossmannie. Hitowy puder sypki za 33 zł

Jeszcze tylko przez kilka dni, do 2 listopada, można skorzystać z aktualnej oferty promocyjnej Rossmanna. Wśród przecenionych produktów znalazło się wiele kosmetycznych bestsellerów. Jednym z nich jest puder sypki NYX PROFESSIONAL MAKEUP HD za jedyne 32,99 zł. To transparenty puder, który delikatnie matowi skórę ale nie daje efektu przesuszenia oraz podkreślenia suchych skórek. Puder NYX z promocji Rossmanna jest dobrą opcją dla kobiet dojrzałych, które szukają kosmetyku przedłużającego trwałość makijażu, a przy dającego efekt świetlistej i zdrowo wyglądającej cery. Co ciekawe, puder NYX może być stosowany klasycznie - aplikowany na podkład, jak i solo - bezpośrednio na skórę. Wystarczy niewielka ilość, by cera wyglądała zdrowo i było pięknie wygładzona. Puder sypki NYX z promocji Rossmanna nie uwidacznia zmarszczek i sprawia, że skóra wygląda jak lepsza wersja samej siebie. To genialna opcja zarówno do makijaży dziennych, jak i wieczorowych. NYX PROFESSIONAL MAKEUP HD jeszcze przez kilka dni kupisz w promocji w Rossmannie.

Zobacz także: Popularny sklep z butami masowo zamyka swoje sklepy w centrach handlowych. Setki osób zostaną zwolnione. Wyprzedaże na zamknięcie, mniej niż 100 za buty z naturalnej skóry

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Sonda Kupujesz kosmetyki do makijażu w Rossmannie? Tak, tylko tam Czasami kupuję Nie kupuję w Rossmannie