Popularny sklep z butami masowo zamyka swoje sklepy w centrach handlowych. Setki osób zostaną zwolnione. Wyprzedaże na zamknięcie, mniej niż 100 za buty z naturalnej skóry

Sklep z butami zamyka swoje placówki. Tam już nie zrobisz zakupów

Sklep z butami oraz ubraniami nie mają ostatnio dobrego czasu. Pandemia oraz kryzys ekonomiczny spowodowany wojną w Ukrainie sprawił, że wiele sieci odzieżowych nie przetrwało. Niektóre marki, jak H&M zamykają swoje sklepy stacjonarnie i większy nacisk kładą na sprzedaż online. Portal PolskiObserwator podaje, że w naszych zachodnich sąsiadów kolejne sklepy nie radzą sobie z sytuacją na rynku. Tym razem w Niemczech zamknięte zostaną sklepy popularnej marki obuwniczej Onygo. Jej właścicielem jest grupa Deichmann, a buty Onygo bez problemu można było kupić w Polsce. Grupa Deichmann już pod koniec sierpnia ogłosiła decyzję o zakończeniu działalności sklepów Onygo. W sumie zamknięciach zostanie 28 sklepów w Niemczech, a pracę straci około 300 osób. Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie sklepy Onygo zostaną zamknięte, ale według medialnych doniesień będą działały najpóźniej do 31 sierpnia 2024.

Ostatnie wyprzedaże tej marki. Tych butów już nie kupisz

Buty Onygo w Polsce można kupić w wielu sklepach internetowych. Oferują one wysoką jakość obuwia w bardzo niskiej cenie. To już ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty Onygo i upolować ich buty taniej. W sklepie online - forol.pl znajdziesz botki damskie Onygo w promocyjnych cenach. To między innymi klasyczny model z wysokiej jakości ekologicznej skóry licowej z lekko lakierowanym wykończeniem dostępny w cenie 99,90 zł. Miłośniczki uniwersalnej mody powinny przejrzeć się brązowym botkom za 149,90 zł. Wykonano je z wysokiej jakości naturalnej skóry licowej z lekko lakierowanym wykończeniem.

i Autor: Materiały prasowe forol.pl

i Autor: Materiały prasowe forol.pl