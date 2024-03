Malowanie kreski na opadającej powiece. Znajoma makijażystka pokazała mi, jak malować kreski, by otworzyć oko i odjąć sobie lat. Kobiety dojrzałe pokochają ten trik

Makijaż na opadającej powiece. Makijażystka zdradza, jak się malować, by odjąć sobie lat

Opadająca powieka to nic innego jak nadmiar skóry na górnej powiece, który opada na oko. To często zjawisko pojawiające się w wyniku starzenia się skóry. Skóra traci jędrność i zaczyna opadać. Nie zawsze jednak jest to związane jedynie z wiekiem. Ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne i nawet bardzo młode osoby zmagają się z opadającą powieką. Wiele kobiet obawia się, że makijaż oczu na opadającej powiece nie będzie wyglądał dobrze i jedynie doda lat. Makijażyści powtarzają, że nie jest to prawda. W przypadku makijażu na opadającej powiece warto pamiętać, by aplikować kosmetyki nieco wyżej załamania powieki. Cienie do powiek blenduj ku górze nad załamaniem zewnętrznego kącika oka. W ten sposób optycznie powiększysz i odmłodzisz spojrzenie. Czy na opadającej powiece można malować kreski eyeliner'em?

Nieziemski trik na malowanie kreski na opadającej powiece. Kobiety dojrzałe muszą go poznać

Makijaż na opadającej powiece powinien maksymalnie otwierać i powiększać oko. Aby kreska eyeliner'em była efektowna i zauważalna musisz ją namalować nieco powyżej niż tradycyjnie. Obrysuj eyeliner'em górną część oka na linie rzęs, a następnie stwórz linią wydłużającą oko na zewnątrz. Następnie na otwartym oku narysuj linię biegnącą od załamania powieki do zewnątrz. Połącz ją z dolną kreską. W ten sposób zakończenie kreski znajdzie się poza obszarem opadania powieki, a ty optycznie otworzysz oko.