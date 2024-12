Marka Aveda wprowadza na rynek przełomową kolekcję produktów, które wzmacniają przerzedzające się włosy i zwiększają ich objętość:Invati Ultra Advanced™ Collection

Prezentujemy Invati Ultra Advanced™, niezwykle skuteczny, składający się z kilku etapów system, który zawiera nowy ekskluzywny Follicle Vitality Complex o potrójnym działaniu. Stworzona jako rozwiązanie zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn posiadających różne rodzaje przerzedzających się włosów, ta przyjazna dla wegan kolekcja zawiera ponad 94% składników naturalnego pochodzenia. Dzięki produktom z 4-etapowego sytemu Invati Ultra Advanced™ pasma zostają wzmocnione, utrata włosów zmniejszona o 77%, a one same natychmiast zyskują większą objętość aż o 11%. Dlatego używając 4-etapowego systemu Invati Ultra Advanced™, razem z zagęszczającą włosy pianką Invati Ultra Advanced™ Thickening Foam, każdy ma wrażenie, że na jego głowie pojawiło się 11,000 dodatkowych włosów. Dzięki wyjątkowej skuteczności NOWYCH produktów Invati Ultra Advanced™ poczujesz moc grubszych włosów o większej objętości.

„Skuteczność produktów Invati Ultra Advanced™ to wynik dekady nieustannych badań łączących przełomowe osiągnięcia naukowe ze znaną już od starożytności wiedzą botaniczną” — powiedziała dr Alison Pawlus, Principal Scientist and Pharmacognosist w Aveda. „Opracowane w ramach współpracy naukowej z University of Bradford, nasze skrupulatnie dobrane ze względu na moc działania ekstrakty roślinne, to wspaniały oręż w walce z problemem przerzedzających się włosów, który pomógł nam na nowo zdefiniować ich pielęgnację. Dzięki zaangażowanemu zespołowi ekspertów oraz wierze w działanie ekstraktów roślinnych możemy z dumą powiedzieć, że nasza marka jest jedną z wiodących firm na rynku produktów do pielęgnacji włosów”.

Skuteczność oparta na składnikach roślinnychZdrowe mieszki włosowe są podstawą zdrowych włosów. Niestety czynniki powodujące stres oksydacyjny, takie jak wolne rodniki i zanieczyszczenie środowiska, mają negatywny wpływ na warunki ich wzrostu. To właśnie z tego powodu tak ważne jest zapewnienie mieszkom włosowym ochrony przed stresem oksydacyjnym, co z kolei przekłada się na wsparcie i utrzymanie zdrowego wyglądu samych włosów. Znajdujący się w produktach Invati Ultra Advanced™ specjalny Follicle Vitality Complex5 to przełomowa biotechnologiczna innowacja, która wpływa na zwiększenie energii oraz ochrony przed zewnętrznymi stresorami, aby zapewniać włosom zdrowy wygląd.

Po przebadaniu ponad 1000 roślinnych substancji aktywnych, zespół naukowców marki Aveda dobrał do naszego ekskluzywnego Follicle Vitality Complex trzy unikalne i uzupełniające się działaniem rośliny. U podstaw wyboru każdej z nich leżała ich potwierdzona w wyniku wieloletnich badań skuteczność i moc, dzięki którym zapewniają one bezkompromisowe podejście do pielęgnacji włosów:

Eclipta prostrata (bhringraj): kluczowy składnik zapewniający włosom witalność, znany w tradycji ajurwedyjskiej jako „król włosów”Alpinia: stosowany na wyłączność przez markę Aveda skuteczny antyoksydant o silnym działaniu, który zapewnia mieszkom włosowym naturalną ochronę1 przed zewnętrznymi stresorami

Imbir: wspiera mieszki włosowe oraz ich zdolność do ograniczania na poziomie komórkowym uszkodzeń wywoływanych przez zewnętrzne stresory i proces starzenia się, zapewniając włosom zdrowszy wygląd. Invati Ultra Advanced™ SystemMariaż luksusu i skuteczności, czyli Invati Ultra Advanced™ to zaawansowana technologia, niesamowity aromat pure-fume™ oraz wyjątkowe konsystencje produktów naszego wieloetapowego systemu.

Etap 1: Eksfoliacja

Delikatny szampon peelingujący Invati Ultra Advanced™ Exfoliating Shampoo: LightZapewnia zaawansowaną pielęgnację mieszkom włosowym dzięki kwasowi salicylowemu pozyskiwanemu z golterii, który delikatnie złuszcza skórę i oczyszcza mieszki włosowe, podczas gdy składniki oczyszczające na bazie oleju babassu delikatnie odświeżają i natychmiast usuwają zabierające się na skórze i mieszkach włosowych zanieczyszczenia oraz produkty do pielęgnacji i stylizacji. Mieszanka ajurwedyjskich ziół orzeźwia podczas masażu skórę głowy, a system oczyszczania micelarnego zapewnia jej dodatkowe oczyszczenie. Produkt przeznaczony do włosów o wszystkich teksturach od delikatnych po przerzedzające się w średnim stopniu.Bogaty szampon peelingujący Invati Ultra Advanced™ Exfoliating Shampoo: RichZapewnia zaawansowaną pielęgnację mieszkom włosowym dzięki kwasowi salicylowemu pozyskiwanemu z golterii, który delikatnie złuszcza skórę i oczyszcza mieszki włosowe, podczas gdy składniki oczyszczające na bazie oleju babassu delikatnie odświeżają i natychmiast usuwają zabierające się na skórze i mieszkach włosowych zanieczyszczenia oraz produkty do pielęgnacji i stylizacji. Mieszanka ajurwedyjskich ziół orzeźwia podczas masażu skórę głowy. Formuła zawiera 50% więcej składników pielęgnacyjnych6, aby zapewnić włosom dodatkowe odżywienie. Produkt przeznaczony do włosów średniej grubości lub suchych przerzedzających się.

Etap 2: Zagęszczenie

Delikatna odżywka zagęszczająca włosy Invati Ultra Advanced™ Thickening Conditioner: LightPielęgnuje i odżywia włosy, podczas gdy mieszanka składników roślinnych natychmiastowo sprawia, że włosy stają się grubsze, zwiększając ich średnicę od nasady aż po końce. Ułatwia rozczesywanie i wzmacnia delikatne, przerzedzające się włosy. Produkt przeznaczony do włosów od delikatnych po przerzedzające się w średnim stopniu.Bogata odżywka zagęszczająca włosy Invati Ultra Advanced™ Thickening Conditioner: RichPielęgnuje i odżywia włosy, podczas gdy mieszanka składników roślinnych natychmiastowo sprawia, że włosy stają się grubsze, zwiększając ich średnicę od nasady aż po końce. Ułatwia rozczesywanie i wzmacnia delikatne, przerzedzające się włosy. Głęboko odżywia włosy dzięki zawartości o 50% bogatszych w emolienty składników pielęgnacyjnych7. Produkt przeznaczony do włosów średniej grubości lub suchych przerzedzających się.

Etap 3: Rewitalizacja

Rewitalizujące serum do skóry głowy Invati Ultra Advanced™ Revitalizing Scalp SerumZapewnia mieszkom włosowym sprzyjające środowisko wzrostu, aby wzmocnić zdrowy cykl życia włosa8; skuteczność działania zawdzięcza naszemu ekskluzywnemu Follicle Vitality Complex. W formule znajduje się także redestowiec ostrokończysty (resweratrol), który wnika w strukturę włosa, aby wesprzeć znajdującą się w nim naturalną keratynę.

Etap 4: Wzmocnienie

Kuracja bez spłukiwania Invati Ultra Advanced™ Fortifying Leave-In Treatment Produkt zawiera mieszankę roślinnych olejów o właściwościach ochronnych, które wzmacniają i stabilizują włókna przerzedzających się włosów od nasady aż po końce, zapobiegając ich wypadaniu w wyniku uszkodzeń powstających podczas rozczesywania. Znajdujący się w formule wegański kwas mlekowy wspomaga wygładzenie i zamyka łuski włosów, zapewniając im gładki, pełen blasku wygląd. Produkt pomaga kontrolować puszenie się włosów przez 24 godziny, wzmacnia je i chroni przed uszkodzeniami termicznymi aż do 230˚C.

Etap 5: Stylizacja

Zagęszczająca włosy pianka Invati Ultra Advanced™ Thickening FoamNatychmiast zwiększa średnicę włosa dzięki mocy amli, czyli agrestu indyjskiego, oraz proteinom ryżu, zapewniając włosom przez cały dzień większą objętość i gęstość od nasady aż po końce. Zapobiega puszeniu się włosów i nadaje im elastyczne utrwalenie oraz blask, a także chroni podczas suszenia gorącym strumieniem powietrza