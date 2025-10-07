Marka GAP świętuje 30 lat kultowej bluzy z kapturem

Bluza z kapturem, która zadebiutowała w 1995 roku, od początku była czymś więcej niż tylko elementem garderoby. Stała się płótnem dla kreatywności, symbolem pokolenia i ikoną miejskiego stylu. Noszona przez artystów, twórców i fanów marki na całym świecie, uosabia wygodę, pewność siebie i ponadczasowy design.

GAP przez lata umacniał pozycję marki, która kojarzy się z jakościowym produktem - bluzą z kapturem, przekształcając ją w globalny, casualowy uniform. GAP Hoodie to produkt rozpoznawalny ponad podziałami wiekowymi czy kulturowymi. Dziś, 30 lat później, marka podkreśla, że bluza wciąż ewoluuje – od klasycznej wersji po nowe projekty powstałe we współpracy z najważniejszymi partnerami ze świata mody i popkultury.

Z okacji 30 lat kultowej bluzy, marka zaplanowała szereg lokalnych aktywacji, które mają podkreślić uniwersalny charakter GAP Hoodie jako symbolu łączącego ludzi na całym świecie.

15 października, na klientów sklepu GAP w Arkadii będzie czekała strefa customizacji z grupą ze Sneakerboyz. Każdy chętny bedzie mógł spersonalizować zakupioną tego dnia bluzę GAP. Na klientów sklepu będzie czekała też promocja, przy zakupie jednej bluzy, druga będzie 50% taniej.

i Autor: GAP/ Materiały prasowe