Marka Levi's® celebruje siłę, historię i oryginalność społeczności LGBTQIA+

Osoby ze społeczności LGBTQIA+ którzy biorą udział w kampanii, mają odrębny głos, styl i punkt widzenia, wspólnie jednak zwracają naszą uwagę na to, że wyrażanie siebie służy większemu celowi.

Tegoroczna linia Levi's® Pride stawia wyrażanie siebie jako spektrum i podkreśla niebinarność i płynność płciową. Lawendowa paleta kolorów, która przoduje w kolekcji, to ukłon w stronę grup aktywistów LGBTQIA+ z lat 70-ch i 90-ch. Ich odwaga wniosła wybuchową energię do ruchu na rzecz praw gejów i odzwierciedla dzisiejsze kulturowe dążenie do wyznaczonego celu przez młodzież queer i trans.

W kolekcji zobaczymy spodnie 501® '93 Straight w kolorze Light Indigo Destructed, sukienkę Radical Love Dress, kamizelkę Liberation Trucker Vest oraz kapelusz Pride Bucket Hat w kolorze Deep Purple.

Jeansy Levi's® oraz 501-ki były noszone przez dziesięciolecia jako symbole protestów, solidarności i wyrażania siebie. Wraz z nadejściem kultury motocyklistów i pojawieniem się świeżych twarzy w Hollywood w latach 50-tych, jeansy 501® uosabiały hipermęskość. Dzięki idealnemu dopasowaniu i wszechstronności, które zacierały tradycyjne granice między płciami, jeansy 501® same stały się symbolem buntu.

Bez względu na to, na jakim etapie spektrum wyrażania siebie aktualnie jesteś, ta kolekcja jest dla Ciebie.

„Kampania Levi's® Pride 2023 to globalna celebracja społeczności LGBTQIA+ i jej potężnej historii w zakresie autentycznego wyrażania siebie,” mówi Lance Relicke, Vice President of Global Brand Experience, Levi Strauss & Co. „W klubach, na protestach i paradach równości, czyli gdziekolwiek, gdzie ludzie zbierają się w imię miłości i inkluzywności, wielu z nich z dumą pokazuje się w swoich jeansach Levi's® 501®. Społeczność LGBTQIA+ ma w sobie tyle szczerej miłości do marki Levi's®. Jesteśmy podekscytowani, że możemy ją bezustannie odwzajemniać, a podczas Pride 2023 w szczególności.”

Lokalna kampania Levi’s® Pride 2023

Jak co roku, marka Levi’s® kładzie nacisk na wsparcie działań na rzecz osób LGBTQIA+ w Polsce, tworząc m.in lokalną kampanie. W tym roku do kampanii marka zaprosiła trzy osoby: Adrianę Hyzopska modelkę, uczestniczkę programu Top Model, osobę transpółciową, Sylwię Chutnik kulturoznawczynię, pisarkę, działaczkę społeczną oraz Piotra Grabarczyka - dziennikarza show-biznesowego, twórca podcastu „Dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie takie” i autor książki o tym samym tytule.

W wyniku akcji powstała seria filmików wykonana przez samych bohaterów kampanii. Dzięki temu osoby zaproszone do akcji, pokazują nam siebie w jak najbardziej autentyczny sposób. Zabierają nas w swój świat, aby przekazać nam ważne dla nich wartości i zachęcić innych do wyrażania siebie poprzez hasło kampanii „How do you show up?”

Stało się to już niemal tradycją, że marka Levi’s® wszystkimi swoimi działaniami, a kolekcją Pride przede wszystkim, bezpośrednio zachęca, do tego, aby nie bać się być sobą i pozostawać wiernym swoim wartościom.

Oprócz corocznej kampanii, lokalnie, marka przez cały rok nie tylko w Miesiącu Dumy, wspiera różne organizacje quuerowe: Wolontariat Równości m.in. angażując się w produkcję powstałego w tym roku filmu dokumentalnego o Paradzie Równości Don’t rain on our Parade - PARADA czy poznańską grupę Stonewall, walczącą o prawa osób LGBTQIA+. Globalnie natomiast, dzięki zyskom z kolekcji Pride 2022, marka Levi’s® przekazuje coroczną darowiznę w wysokości 100 000 dolarów na rzecz OutRightAction International, globalnej organizacji działającej na rzecz osób LGBTQ+ na całym świecie.

