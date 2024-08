Marka Lush przedstawia limitowaną kolekcję Lush x Minecraft

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Aby uczcić 15. rocznicę powstania gry, marka Lush i jedna z najpopularniejszych gier wideo na świecie, Minecraft, łączą świat cyfrowy i rzeczywisty, tworząc gamę produktów inspirowanych blokami, mobami i narzędziami z Minecraft Overworld.

Kolekcja Minecraft x Lush została zaprojektowana z myślą o indywidualnym podejściu do tworzenia wyjątkowej chwili relaksu. Kolekcja inspirowana jest połączeniem nieskończonych możliwości, które można odkrywać we wszechświecie Minecraft, z gamą zapachów, kolorów i tekstur, które można znaleźć w Lush. Gracze będą mogli również tworzyć i używać bomb do kąpieli w grze Minecraft: Bedrock Edition, pobierając darmowy dodatek LUSH Bath Bombs z Minecraft Marketplace.

"Minecraft jest podekscytowany współpracą z LUSH w ramach obchodów naszej 15. rocznicy i jednej z naszych pierwszych współprac w kategorii zdrowia i urody. LUSH podziela naszą misję budowania lepszego świata, poprzez etycznie pozyskiwane składniki i kreatywne, ręcznie robione produkty. Mamy nadzieję, że fani będą cieszyć się chwilą spokoju, czy to w prawdziwym świecie dzięki nowej kolekcji LUSH, czy w grze Minecraft dzięki dodatkowi Bath Bombs". - mówi Hanna Willis, dyrektor ds. produktów konsumenckich w USA, Minecraft.

Podobnie jak w grze Minecraft, sposób, w jaki klienci bawią się produktami, zależy od nich samych. Ostatecznie każdy tworzy chwilę relaksu dopasowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji.

TNT Block

Bomba do kąpieli

TNT Block posiada uspokajający zapach jaśminu, ylang-ylang i szałwii muszkatołowej. Wystarczy wrzucić tę bombę do wody, aby obserwować jak woda zmienia kolor na czerwony, a musujące cukierki wydobywają się z jej wnętrza.

Grass Block

Bomba do kąpieli

Grass Block to relaks w czystej postaci. Puszysta piana inspirowana mchem, ziemisty kolor wody i zapach neroli połączonego z drzewem sandałowym. Błoto Rhassoul i bentonit wzbogacają wodę, dodając aromatu i głębokiego oczyszczenia.

Lava Block

Bomba do kąpieli

Lava Block to bomba do kąpieli o zapachu cytryny i bergamotki. Rozpuszczając się w wannie, tworzy pomarańczowe wiry, przypominające prawdziwą, płynącą powoli lawę.

Creeper Block

Bomba pod prysznic

Bomba pod prysznic, to wyjątkowy produkt, który po dodaniu niewielkiej ilości wody zaczyna się pienić. Powstałą pianą wystarczy się umyć, zapewniając sobie chwilę relaksu. Creeper block pachnie trawą cytrynową i bergamotką.

Intergalactic Block

Bomba do kąpieli

Lush słynie z kreatywności podczas tworzenia nowych kolorów, zapachów i kształtów. Ta kwadratowa wersja bestsellerowej bomby do kąpieli Intergalactic, ma dobrze znany zapach grejpfruta i mięty pieprzowej, który pomaga się odprężyć.

Diamond Ore Block

Bomba do kąpieli

Diamond Ore Block to bomba, która zapewni słodką i kojącą kąpiel o zapachu bergamotki i ekstraktu z czarnej porzeczki. Rozpuszczając się uwalnia swoje niebiesko - szare kolory.

Axolotl

Bomba do kąpieli

Absolut wanilii łączy się z olejkiem migdałowym, tworząc kremowy, cukierkowy zapach, który rozgrzewa ciało tak samo, jak słodki aksolotl. Rozpuszczając bombę w wannie, można odkryć niespodziankę ukrytą w środku - jedno z pięciu kolorowych mydeł Axolotl. Nigdy nie wiadomo na co się trafi, ale niebieskie mydełko zdarza się zdecydowanie najrzadziej.

Ender Dragon Egg

Bomba do kąpieli

Ta wielka kula do kąpieli sprawi, że każdy będzie chciał wejść do wanny i długo z niej nie wychodzić. Należy rozbić jajko i odkryć mydło w kształcie smoka Endera, zachowując każdy kawałek skorupki do oddzielnych kąpieli lub użyć wszystkich naraz, i delektować się niezwykłą kąpielą o zapachu róży i cytryny.

Milk Bucket

Galaretka pod prysznic

Zmiękczający skórę karagen połączony z zapachem Milky Bath, uspokajającą mieszanką olejków z paczuli i brazylijskiej pomarańczy, to przepis na idealny prysznic. Skóra po nim będzie odżywiona i pachnąca.

Diamond Pickaxe

Kostka bąbelkowa

Diamond Pickaxe to kostka bąbelkowa, która została stworzona z myślą o dłuższym użytkowaniu. Wystarczy przytrzymać ją pod bieżącą wodą, aby uzyskać pianę, a następnie odłożyć na bok, aby wykorzystać produkt ponownie. Mieszanka rozgrzewającego olejku z liści cynamonu i paczuli dogłębnie relaksuje.

Enderman

Bomba pod prysznic

Enderman to bomba pod prysznic, tworząca fioletową pianę. Wystarczy nałożyć ją na skórę i wdychać głęboki, senny aromat uspokajających olejków z lawendy i rumianku, który ukoi zmysły pod koniec dnia.

Skeleton

Bomba pod prysznic

Prysznic z bombą Skeleton, uspokaja dzięki cytrynie i olejkom różanym. Powstała piana łagodnie oczyszcza skórę. To kosmetyk, który zapewni wieczorny relaks wszystkim, którzy nie posiadają wanny.

Totem Of Undying

Mydło

To słodkie mydło, wytwarzane ręcznie, w oparciu o sekretny przepis, który otrzymaliśmy od evokera, przywraca skórę do życia. Olejki z brazylijskiej pomarańczy i bergamotki ożywiają skórę i pozostawiają słodki, pachnący karmelem zapach.

Doświadczenia w grze i zawartość do pobrania:

W ramach współpracy gracze będą mogli również stworzyć chwilę relaksu w grze! Lush pojawi się w Minecrafcie poprzez dodatek LUSH Bath Bombs dla Minecraft: Bedrock Edition! W tej darmowej zawartości do pobrania, która pojawi się na Minecraft Marketplace, gracze będą mogli stworzyć cztery kule do kąpieli, każdą z unikalnym efektem: Intergalactic, Big Blue, Twilight i Lakes. Te bomby do kąpieli stworzą oszałamiające efekty wizualne wokół graczy i na wodzie, na której są używane, a także efekty poprawiające rozgrywkę, takie jak uspokajanie wrogich mobów i przyznawanie graczowi różnych mocy.

Aby stworzyć bombę do kąpieli, gracze będą musieli znaleźć jej składniki, od świeżych cytryn i ylang ylang po glinę i mech dębowy. Jeśli nie są w nastroju do majsterkowania, mogą również spróbować wyśledzić sprzedawcę bomb do kąpieli, który sprzedaje zarówno składniki, jak i losową bombę do kąpieli w zamian za szmaragdy w grze.

i Autor: materiał prasowy LUSH

