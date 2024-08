Makijażystka "Emily w Paryżu" - Aurélie Payen, zdradza, jak krok po kroku uzyskać glow w stylu francuskich it-gir

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Światła, kamera, akcja-pielęgnacja!

Jeśli udało się Wam wypatrzeć bestsellerową szczoteczkę FOREO - LUNĘ 4 mini w zwiastunie hitowego serialu "Emily w Paryżu", jużpewnie domyślacie się, że sekretem francuskich "it-girls" jest zadbana i wypielęgnowana cera. Potwierdza to też Aurélie Payen, głównamakijażystka serii, krok po kroku przeprowadzając nas przez rutynę pielęgnacyjną, którą stosowała na planie serialu.

LUNA™ 4 wykorzystuje pulsacje T-Sonic™ i aksamitnie miękkie silikonowe wypustki, aby oczyścić i ujędrnić skórę, jednocześnie pobudzając krążenie i produkcję kolagenu, wspomagając drenaż limfatyczny, zmniejszając obrzęki i poprawiając wchłanianieskładników aktywnych. Udowodniono klinicznie, że ta kultowa szczoteczka do czyszczenia usuwa 99% zanieczyszczeń, sebum i pozostałości po makijażu.

i Autor: materiał prasowy FOREO

Nawilżenie

"Po dokładnym oczyszczeniu skóry stosuję UFO™ 3, aby zapewnić cerze pielęgnację dopasowaną do jej potrzeb. Uwielbiam maskę Bulgarian Rose, ponieważ jest niesamowicie przyjemna i pozostawia skórę miękką w dotyku" - kontynuuje Aurélie Payen.W przeciwieństwie do tradycyjnych masek, technologia Hyper-Infusion zastosowana w UFO™ 3 zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie, co pomaga wprowadzić aktywne składniki kosmetyków głęboko w skórę właściwą, gdzie działają najskuteczniej. Klinicznie udowodniono, że urządzenie zwiększa nawilżenie skóry o 126% w ciągu 2 minut.

Ujędrnienie

Kolejny krok Aurelie Payen w przygotowaniu skóry członków ekipy "Emily w Paryżu" przed makijażem to BEAR™ 2 go, mikroprądoweurządzenie do ujędrniania twarzy.

"Aby zmniejszyć poranne zmęczenie, nie ma nic lepszego niż BEAR™ 2 go, który błyskawicznie ujędrnia skórę i nadaje jej naturalnej “gęstości”. Z BEAR™ 2 go nie ma potrzeby stosowania botoksu! To botoks sam w sobie!"Wersja idealna do podróżowania - BEAR™ 2 go, wygładza, ujędrnia i liftinguje cerę w dowolnym miejscu. Kompaktowy i lekki, udowodniono klinicznie, że znacząco zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i poprawia jędrność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia.

Obudzone spojrzenie i gładka skóra

Aby natychmiast ożywić zmęczone i opuchnięte oczy, co jest niezbędne na planie, Aurelie używa płatków pod oczy z serii IRIS™. Techłodzące i łagodzące plastry hydrożelowe, nasączone najwyższej jakości składnikami, pomagają w widocznym usuwaniu obrzęków,ujędrnianiu i rozjaśnianiu cieni. Aby zwiększyć skuteczność płatków, makijażystka łączy je z IRIS™ 2 - masażerem okolic oczu.

"Używam IRIS™ nawilżających płatków pod oczy przed każdą aplikacją makijażu, w połączeniu z IRIS™ 2, który delikatnie masuje i rozbudza spojrzenie" - mówi Aurélie Payen i dodaje: "A jeśli aktor ma pryszcz lub inną, widoczną niedoskonałość, używam urządzenia ESPADA™ 2 plus. Terapia niebieską diodą LED znacznie zmniejsza zaczerwienienia i wielkość porów.

Maska LED

"Na koniec jestem wielką fanką FAQ™ 202 - przeciwstarzeniowej maski LED na twarz, którą polecam stosować kilka razy w tygodniu po około 15 minut. Ta rewolucyjna maska LED zapewnia wszystko, czego potrzebuje skóra, czy to łagodząc zaczerwienienia, redukując trądzik i blizny potrądzikowe, czy po prostu nadając blask" - podsumowuje Aurélie Payen.

Ta uwielbiania przez celebrytów (w tym przez Evę Green i Georginę Rodriguez) maska LED ma osiem różnych długości fal, w tym bliskąpodczerwień (NIR), aby zwalczać zmarszczki, plamy starcze, matowość, nierówny koloryt i teksturę skóry. Jest bezprzewodowa i wykonana z elastycznego silikonu, który dopasowuje się do kształtu

